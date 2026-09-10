Las calles de Belchite se llenan de color y ambiente para celebrar sus fiestas

Belchite continúa de celebración con motivo de sus fiestas patronales. La tradición, la música, los concursos y las comidas populares protagonizan una programación festiva que arrancó el 5 de septiembre y se extenderá hasta el sábado 19.

Si hay algo que caracteriza a las fiestas de Belchite es la implicación de las peñas en la organización de la programación. «La relación del ayuntamiento con Interpeñas es muy buena, hay una buena colaboración por todas partes y eso hace que salgan unas fiestas estupendas. Además, como novedad, se ha conseguido un terreno y unas naves para que las peñas que no tenían local puedan tener un espacio para hacer su peña», destaca el concejal de Fiestas, Deportes y Turismo del Ayuntamiento de Belchite, Víctor Soriano.

El sábado 5 de septiembre se dio el pistoletazo oficial de salida a las celebraciones con el chupinazo, el desfile de carrozas y otras actividades como el concurso de ranchos, el torneo de pádel, la actuación del tributo Divas del Pop o el concurso de disfraces. «El primer día de fiestas se vivió con mucha intensidad, la presentación de las reinas y el desfile de carrozas y disfraces fueron todo un éxito», señala Soriano.

Ya el domingo 6 se celebró la carrera popular Belchite-El Pueyo y actuó el grupo folclórico La Fiera. Por otro lado, ayer se celebró el torneo de futbolín y ping pong infantil; el homenaje a la tercera edad; una carrera para perros, el Canicross; y el tradicional carrico junto con el encierro de carretones infantiles embolados.

Inicio de fiestas desde el balcón del Ayuntamiento de Belchite. / SERVICIO ESPECIAL

Actividades para todas las edades

Hoy, la jornada empieza a las 8.00 horas con la ruidosa diana floreada por las calles de Belchite amenizada por la Xaranga Be i Ban, un acto que se repetirá hasta el domigo 13. Más tarde será el turno de los concursos, con el de pesca a las 9.30 horas en el depósito de El Tejar y el concurso de tapas, pinchos y raciones, una hora y media después en la plaza del Ayuntamiento. Mientras, habrá juegos tradicionales en el hogar del jubilado y ,a las 12.00 horas, saldrá la comparsa de gigantes y cabezudos, que recorrerá las calles, acompañados por la charanga.

Ya por la tarde, volverán los juegos tradicionales, pero esta vez en el frontón, y la Ánima Party, una divertida sesión de juegos en movimiento. Además, a las 17.30, se disputará el torneo de interpeñas de fútbol sala 3 contra 3. A las 19.30 horas, volverá el tradicional carrico, burrico y vínico, y una hora después actuará el tributo a Estopa, Partiendo la Pana. Después, a las 0.00 horas, tendrá lugar el toro de ronda con la ganadería de Raúl Izquierzo, y la noche acabará con la disco móvil a cargo de Dj Coloma y Hugo Valero.

El viernes 11, a las 9.00, se realizará el recorrido de caza en el campo de tiro. Una hora y media después, la Xaranga Bé i Band visitará la residencia de mayores y , a las 12.30 horas, los cabezudos y gigantes recorrerán un día más las calles del municipio, llenándolas de color y buen ambiente. A continuación, se disputará el campeonato de guiñote y rabino en los bares del pueblo y habrá hinchables para los más pequeños en el polideportivo.

A las 17.30, habrá una exhibición taurina en la plaza de toros a cargo de la ganadería Los Maños y dos horas más tarde se celebrará la tradicional carrera de autos locos en las inmediaciones del polígono El Vicio. Más tarde, la orquesta Némesis ofrecerá una sesión de tarde y otra de noche, y se realizará el toro de ronda. Para finalizar, el Dj Danny BPM hará bailar al público en el frontón.

El sábado 12, a las 7.00, se celebrará la becerrada y, tras la diana floreada, a las 10.30 horas habrá juegos de madera para todos los públicos en la plaza del Ayuntamiento. A las 12.30, se realizará la salida de gigantes y cabezudos, y por la tarde se disputará la carrera de triciclos y cucañas, y también el desafío de anillas y roscadores en la plaza de toros.

A las 19.30 horas se celebrará la misa, y mientras, habrá un espectáculo de batucada. Por la noche, actuará la orquesta Akros, se disputará el gran desafío de Emboladores en la plaza de toros, y finalizará la jornada con la disco móvil.

El domingo 13, a las 10.00 horas, tendrá lugar el encierro en el recorrido tradicional y, una hora después, la plantada y concentración de gigantes en la plaza del Ayuntamiento, seguida del pasacalles por los distintos rincones del pueblo. A las 16.00 horas tendrá lugar la final del campeonato de guiñote y rabino y, a las 17.30, se celebrará el gran prix, con divertidas pruebas tanto con vaquillas como sin. La fiesta continuará con la orquesta Boulevard y la posterior disco móvil.

Un día más tarde, el 14 de septiembre, a las 11.30, habrá una concentración de trajes regionales y, a continuación, tendrá lugar la misa y la salida de cabezudos y gigantes. A las 18.00 horas, se celebrará el décimo aniversario José Luis Urben en el teatro municipal. Tras la puesta de sol, tendrá lugar la verbena y el toro de fuego seguido de la traca final de fiestas.

Presentación de las Reinas y Damas infantiles de las Fiestas 2026. / SERVICIO ESPECIAL

Una jornada festiva tras la traca final

A pesar de que las fiestas finalizan el 14 de forma oficial, el sábado 19 tendrán lugar una serie de actos. A las 10.30 se disputará el concurso de tractores y el de lanzamiento de jamones. A las 12.00 se realizará la carrera pedestre o Carrera del Pollo y, después, llegará el momento de recargar fuerzas con la comida popular de interpeñas.

Por la tarde, el humorista Diego Peña arrancará unas risas al público y a las 17.30 horas se celebrará el gran tiro de soga. A las 19.30 horas, actuará el tributo de Extremoduro, Deltó. A continuación, los vecinos mirarán al cielo para disfrutar de los fuegos artificiales, y la disco móvil bajará el telón.

Desde el ayuntamiento, Víctor Soriano anima a la gente a «conocer Belchiete, sus fiestas y sus peñas, ya que los belchitanos y belchitanas somos unos grandes anfitriones».