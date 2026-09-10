Cierre inesperado y por sorpresa de dos clínicas dentales en Zaragoza: qué pasa con sus clientes

La desaparición de Vivanta del mapa dental zaragozano deja tras de sí una situación de incertidumbre tanto para pacientes como para los trabajadores que se han visto afectados. Ambos centros que la cadena mantenía en la capital aragonesa, en el paseo Pamplona y en la calle María Zambrano, han cesado su actividad de forma repentina mientras se encuentran en el marco del concurso de acreedores de la compañía, y de una operación corporativa que busca integrar parte de su actividad en el grupo Donte, propietario de Vitaldent.

Con una llegada abrupta para la plantilla mediante de un comunicado, a través de un correo electrónico enviado el día previo al cierre, la decena de empleados que trabajaban en ambas clínicas han sido incluidos en un erte. Con él, la empresa espera que los profesionales vinculados sean asumidos por el futuro comprador, conservando sus contratos y condiciones laborales, para el resto, se establece la suspensión temporal de su actividad, aunque con permiso retribuido, según indica el documento.

La prioridad inmediata ahora se trasladaría a garantizar la continuidad de los tratamientos a los clientes que se hayan visto envueltos en esta situación, ya que muchos de ellos han encontrado un cartel en la puerta de la clínica explicando el cambio de ubicación, pero no han recibido mayor información. Vivanta sostiene que los pacientes serán derivados a centros de Vitaldent en Zaragoza, una solución que trata de evitar que quienes se encuentran en mitad de un tratamiento de ortodoncia, implantología queden sin asistencia.

Sin embargo, este cambio supone para los usuarios de las clínicas una nueva reorganización, ya que a lo largo del verano algunos pacientes de la clínica ubicada en paseo Pamplona fueron derivados al centro situado en María Zambrano. Aunque, en estos momentos, ambas clínicas se encuentran ya cerradas hasta nuevo aviso.

Aunque estos cierres no repercuten solamente en la capital aragonesa, sino que también afectan al resto de España con otros 464 trabajadores en la misma situación a lo largo del país. Estos continúan a la espera de ver cual será su futuro tras descubrir la crisis financiera en la que se encontraba la empresa, ahora a las puertas de incorporarse a este nuevo grupo.