Las Cortes de Aragón guardan un minuto de silencio en memoria de Arturo Aliaga y los bomberos fallecidos este verano

Las Cortes de Aragón han guardado esta mañana un minuto de silencio al inicio de la sesión plenaria en recuerdo de las personas fallecidas este verano en los incendios registrados en la Comunidad, y en solidaridad con sus familias y seres queridos.

La institución ha recordado también a Arturo Aliaga, fallecido recientemente, y su dilatada trayectoria de servicio público a Aragón. Aliaga fue diputado de las Cortes de Aragón durante cuatro legislaturas, entre 2007 y 2023, además de ocupar distintas responsabilidades en el Gobierno de Aragón, del que fue consejero de Industria con varios gobiernos del PP y del PSOE y vicepresidente en su última etapa, en el cuatripartito de Javier Lambán.

Con este gesto, las Cortes han querido expresar su respeto y reconocimiento a las víctimas de los incendios y a quienes han dedicado su vida al servicio de Aragón.

La Mesa de las Cortes, en el minuto de silencio. / Miguel Ángel Gracia

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha expresado su "recuerdo muy especial por las personas que han perdido la vida mientras cumplían con su deber frente a los incendios que han afectado gravemente a nuestra comunidad". "A ellos y a sus familias y a sus seres queridos queremos trasladar desde esta institución nuestro máximo reconocimiento, nuestra solidaridad y gratitud por una labor que tantas veces se desarrolla en circunstancias muy difíciles poniendo su vida al servicioo de los demás", ha defendido.

Noticias relacionadas

Y ha recordado que la Junta de Portavoces pactó recordar hoy la figura de Arturo Aliaga "que dedicó buena parte de su vida al servicio público de Aragón". "Fue diputado en estas cortes de la séptima a la décima legislaturas y ocupó grandes responsabilidades defendiendo el interés de Aragón e intentando fomentar siempre el acuerdo". "Queremos recordar esta larga trayectoria de dedicación a Aragón, marcada por el compromiso con las instituciones", ha concluido la presidenta de la institución, antes de guardarse el respetuoso minuto de silencio.