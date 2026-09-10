El 'efecto pandemia' en el precio de la vivienda en Aragón: se duplicó la subida tras un frenazo a la escalada previa al covid

La pandemia del covid supuso un freno generalizado en la economía que también tuvo su efecto en el mercado inmobiliario. Cambiaron las preferencias, se apostó más por el formato de piso más grande, con espacios abiertos o el modelo de unifamiliar, pero ta,bién se tradujo en una contención de los precios que llevaban cuatro años subiendo en una recuperación del mercado que encarecía los costes desde 2015.

Sin embargo, esa tendencia al alza durante la pandemia se contuvo y el encarecimiento medio en Aragón, entre 2020 y 2022, fue del 12,8%, con un 2,6% de subida en el primer año, 2020, que casi se triplicaba en 2022 con un 6,9% de incremento. Eso tuvo un efecto rebote tras el coronavirus, que en el mismo periodo de tiempo, entre 2023 y 2025, ha subido los precios más del doble, un 28,3%. También en la obra nueva pasó, ya que el aumento de precios del 14,8% con el covid se convirtió en un 31,9% en los tres años siguientes, y en la segunda mano, que pasó del 12,1% de subida al 27%.

Además, remontó en la tendencia previa, ya que entre 2015 y 2019 el aumento en los precios había sido del 16,5% de media, con una recuperación progresiva del mercado, siete años después del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 que desató la mayor crisis económica de la historia reciente. Ese incremento de los costes para la compra se daba de forma desigual en la segunda mano y en la obra nueva. Con un sector menos mermado para promover nuevos pisos, el incremento de precios había sido del 18,5% en las viviendas de obra nueva. Los pisos de segunda mano habían crecido, en esos cuatro años, a un ritmo inferior, del 15,9% en ese mismo periodo.

En ambos casos se aprecia la contención, ya que los precios solo subieron un 14,8% entre 2020 y 2022 en la obra nueva, mientras la segunda mano paso a costar un 12,1% más, con especial relevancia conforme se eliminaban las restricciones a la movilidad y las afecciones a la población y a la economía, ya que en 2022 se registró una subida del 6,9% de media, siendo del 7,6% en la obra nueva y del 6% en los pisos de segunda mano.