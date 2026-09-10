La futura ley de Vivienda de Aragón da el primer paso con los votos de PP y Vox tras un parón de año y medio

El proyecto de ley de Vivienda de Aragón ha superado el debate de la totalidad este jueves en las Cortes de Aragón, en el primer pleno del periodo de sesiones de este curso político. Lo ha hecho gracias al apoyo, esta vez sí, de los diputados del Partido Popular y de Vox, que han usado su mayoría más que absoluta para garantizar el avance de un proyecto que ya se presentó, prácticamente con el mismo texto, hace un año y medio. La diferencia es que entonces Vox estaba en la oposición, y que ahora, está en el Gobierno.

Ambos partidos se han comprometido a introducir los conceptos de la ultraderecha en el momento de las enmiendas, con la prioridad nacional como bandera. Ahora la ley puede seguir su tramitación parlamentaria tras los votos a favor de PP y Vox, en contra del PSOE, CHA e IU, y la abstención de Aragón-Teruel Existe.

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, en la presentación de esta iniciativa legislativa, ha afirmado que Aragón "necesita y merece" esta ley, que "lleva esperando demasiado tiempo" ya que han pasado 40 años desde que la comunidad autónoma asumió las competencias en esta materia. Y año y medio desde que el texto estaba preparado pero no prosperó por la minoría parlamentaria del PP.

López ha incidido en que "en 40 años solo se han construido 1.289 viviendas públicas en la comunidad, una anomalía", ha dicho, añadiendo que "la vivienda no puede ser un problema enquistado". Por eso, ha defendido que Aragón necesita "una ley de vivienda propia" para "afrontar la diversidad" de la comunidad autónoma y ha realzado "los resultados palpables y cuantificables" de la política de vivienda del Gobierno PP-Vox, con unas 3.600 viviendas de alquiler asequible "en marcha", por encima de las "raquíticas" cifras de Gobiernos anteriores.

López ha asegurado que el problema de la vivienda no requiere de una solución única, sino de muchas respuestas a la vez. "No hay una única solución, las realidades son diversas" y es necesario conceder más ayudas, agilizar los trámites administrativos y, en general, proporcionar "equilibrio" entre lo rural y lo urbano, inquilino y propietario, sin "dogmas" ni "recetas simples", tras lo que ha puesto de relieve la importancia de la seguridad jurídica.

El consejero conversa con el diputado de CHA, Mascún Eriste. / Cortes de Aragón

"La vivienda es un derecho, no un negocio"

Los grupos de la oposición (PSOE, CHA e IU) han reclamado del PP que entienda la vivienda "como un derecho y no como un negocio" y han mostrado sus diferencias en una materia troncal que además es el principal problema para los españoles y los aragoneses.

El portavoz adjunto del PSOE, Jesús Morales, ha considerado que este proyecto pretende "confrontar modelos" y no propiciar "el consenso", como decía el consejero, y ha vuelto a reclamar que se declaren zonas tensionadas en la comunidad. Morales ha insistido en que "la vivienda es un derecho fundamental" y le ha reprochado al Ejecutivo de Jorge Azcón que el precio de la vivienda ha aumentado un 43% en los últimos tres años excepto en comunidades donde no gobiernan ni el PP ni Vox, como Cataluña o el País Vasco.

Desde CHA, su diputado Mascún Ariste, ha preguntado "si esta ley de vivienda va a cambiar las cosas o va a ser un anuncio más" y ha subrayado que el proyecto presentado "es el mismo" que en la legislatura pasada, lo que no refleja que haya incorporado nuevas sensibilidades.

La portavoz de IU, Marta Abengochea, ha asegurado que "o eres rentista o eres Ayuso o no puedes acceder a una vivienda" y ha reclamado "intervenir el mercado a favor de la gente".

Para el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, la comunidad "ha perdido año y medio por puro interés partidista" del PP y de Vox y, aunque se ha abstenido en este debate de totalidad, ha expresado su absoluto rechazo al principio de prioridad nacional que introducirán después PP y Vox por la vía de las enmiendas.

Carmen Rouco, portavoz de Vox en las Cortes. / Cortes de Aragón

Vox pide vivienda "para los nuestros"

La parlamentaria de Vox, Carmen Rouco, ha dejado claro que la intención de su partido es garantizar la prioridad nacional en la nueva ley de vivienda. "Es justo que este Parlamento piense primero en esas personas. Una familia, un joven que lleva ese tiempo aquí, es normal que pensemos primero en nuestros jóvenes. Lo contrario es desplazamiento o relegación del nacional", ha defendido la portavoz de la extrema derecha, que ha garantizado su apoyo a la norma.

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Además, ha rechazado que los "okupas" puedan ser "beneficiarios de la vivienda social, que es para quien la necesita y cumple las reglas".