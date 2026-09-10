Ibercaja celebra siglo y medio de historia con el foco puesto en su futuro desarrollo económico

Ibercaja ha reunido esta tarde a más de 1.500 invitados en el Auditorio Princesa Leonor de Zaragoza para conmemorar sus 150 años de historia. Una representación de la sociedad española y de los grupos de interés más vinculados a la Entidad han acompañado a Ibercaja en esta señalada celebración, en un evento que se ha desarrollado mediante diferentes actuaciones artísticas, conversaciones y contenidos audiovisuales.

El Presidente de Ibercaja, Francisco Serrano y el Consejero Delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, han sido los anfitriones de esta Gala, en la que ha quedado reflejada la fortaleza y dinamismo del Banco, la dimensión social y territorial que le ha caracterizado a lo largo de la historia, así como su compromiso con el desarrollo social y el apoyo a las personas y colectivos que más lo necesitan.

Representantes del tejido empresarial, clientes de Ibercaja, organizaciones empresariales, directivos y profesionales de la Entidad, así como representantes de las principales instituciones aragonesas, encabezados por el Presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la Alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, han formado parte de los asistentes a esta celebración.

Jorge Azcón, María Navarro, Natalia Chueca y Mara Vaquero, entre otros. / Laura Trives

El Presidente de Ibercaja, en su intervención, ha resaltado que “cumplir 150 años supone conmemorar una trayectoria de éxito y reafirmar nuestro compromiso con las personas y con los territorios en los que desarrollamos nuestra actividad. Desde nuestro origen, hemos contribuido al progreso económico y social de las comunidades donde hemos estado presentes, manteniendo una estrecha vinculación con las personas, las familias, el tejido empresarial, y las instituciones locales. Hoy, gracias a una historia construida sobre este compromiso, la cercanía y la confianza, Ibercaja se consolida como un proyecto con propósito, independiente, solvente y competitivo plenamente preparado para seguir generando valor y acompañando el desarrollo de nuestros territorios durante al menos otros 150 años”.

Por su parte, el Consejero Delegado de Ibercaja ha puesto en valor la fortaleza financiera del Banco, el dinamismo y la transformación que están impulsando en los diversos ámbitos de su actividad que “muestran hoy una `salud de hierro´ para afrontar el futuro y dar continuidad a esta brillante trayectoria de 150 años”. Según ha dicho Iglesias, “una trayectoria que ha estado basada en un modelo de banca de cliente y que seguirá siendo así puesto que para la Entidad es una premisa irrenunciable y forma parte de nuestro ADN, de nuestra esencia corporativa”. Iglesias ha incidido en la importancia del factor humano de la Organización, en los empleados que ”son el eje principal de nuestro modelo de relación con los clientes”.

Uno de los momentos más emotivos de la Gala ha sido el protagonismo de las asociaciones benéficas, entidades sociales y ONGs con las que Ibercaja y Fundación Ibercaja están vinculadas, con su presencia en el escenario y con el caluroso aplauso de todos los asistentes, reflejando de esta manera su propósito, su esencia corporativa y su forma de entender la banca.

La Gala, que ha durado alrededor de una hora y media, ha estado conducida por la periodista Mónica Martínez y por el humorista, escritor e ilusionista, Luis Piedrahita, dos profesionales de amplia trayectoria en el ámbito de la comunicación y el entretenimiento.

La celebración ha servido para poner en valor los 150 años de trayectoria de Ibercaja y reafirmar su compromiso con los clientes, el desarrollo económico y la cohesión social de los territorios en los que está presente.

Noticias relacionadas

Una vez finalizado el evento conmemorativo, todos los asistentes han podido disfrutar de un coctel que ha sido ofrecido por La Bastilla en la Sala Hipóstila del Auditorio de Zaragoza.