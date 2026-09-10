Los institutos plantan cara al Gobierno de Aragón por las extraescolares: "No estamos formados para tomar las decisiones que nos exigen"

Sigue el goteo de colegios e institutos que ya han decidido suspender las extraescolares en Aragón. La normativa "transitoria" impulsada por el Gobierno de Jorge Azcón no convence a unos docentes que piden, principalmente, seguridad jurídica, además de mejoras en sus condiciones laborales. En plena vuelta al cole, los directores de instituto se han mostrado claros: la orden no recoge sus demandas ni proporciona "seguridad jurídica, personal y laboral".

A través de un comunicado, lamentan que la respuesta de la Administración a las demandas de los docentes haya sido "trasladarles" precisamente a ellos la responsabilidad de elaborar los protocolos que permitieran desarrollar las actividades fuera del aula y el colegio con garantías. "Es la Administración quien debe establecer dichos protocolos, medidas y procedimientos de actuación para que el profesorado que toma parte en estas actividades tenga la seguridad de no estar incurriendo en actuaciones que puedan derivar en consecuencias penales", explican en referencia a la imputación de dos profesores del IES Ítaca de Santa Isabel por un presunto delito de homicidio imprudente tras la muerte de un alumno en un viaje escolar a Bélgica en 2022.

Apuntan a que debe ser la Administración la que establezca los protocolos, medidas y procedimientos de actuación para que el profesorado que toma parte en estas actividades "tenga la seguridad de no estar incurriendo en actuaciones que puedan derivar en consecuencias penales". Precisamente, ha sido la sensación de "indefensión jurídica" la que motivó que unos 40 centros decidieran no realizar temporalmente salidas con el alumnado a finales del curso pasado.

Falta de formación

Según explican, las instrucciones que incluye la norma obligan a las direcciones de los centros a decidir qué circunstancias pueden conllevar peligro para la seguridad de los estudiantes, algo para lo que, aseguran, "los directores no estamos formados ni preparados para tomar este tipo de decisiones que, por otra parte, tendrían un fuerte carácter subjetivo y, por tanto, serían discutibles ante cualquier tipo de reclamación o denuncia". Es por ello por lo que exigen el respaldo de los servicios especializados mediante una instrucción clara, y no esta nueva sobrecarga de responsabilidad sobre las personas que ejercen la dirección, que, además, carecen de la formación necesaria que exigiría cualquier empresa u organización en materia de prevención de riesgos.

Insisten en que la norma, aprobada a finales de agosto sin haber sido negociada con el colectivo educativo, "burocratiza enormemente la ejecución de estas actividades y traslada la responsabilidad de prever qué circunstancias pueden presentarse y cómo se van a resolver a los docentes y a los equipos directivos".

Desde el Gobierno de Aragón defienden que la medida es transitoria y que a lo largo de este curso se trabajará en una norma más completa con la comunidad educativa para que entre en vigor en el curso 2027-2028.