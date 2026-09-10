El ministerio lanza por la vía rápida la reasignación de los 937 MW de capacidad perdidos por Endesa en el nudo Mudéjar

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha lanzado este jueves la modificación del concurso para reasignar los 937 megavatios (MW) de capacidad que todavía están pendientes de adjudicar en el nudo Mudéjar después del varapalo ambiental a Endesa, que se había atado en primera instancia toda la capacidad de acceso a la red eléctrica que se liberó hace seis años con el cierre de la central térmica de Andorra, lo que sumaba 1.202 MW.

El departamento liderado por Sara Aagesen quiere resolver por la vía rápida el entuerto, dado que el de Andorra fue el primer concurso de transición justa con el que se pretendía cubrir con renovables lo que antes se generaba con carbón, por lo que debía ser un procedimiento modélico que no ha cumplido con las expectativas. Por ello, el ministerio concederá la capacidad disponible por orden de recepción de los proyectos, siempre que cumplan con los criterios socioeconómicos que exige el procedimiento, sobre todo en materia de creación de empleo.

La carrera para los potenciales adjudicatarios empieza este mismo viernes día 11, que podrán presentar sus proyectos hasta el próximo 22 de septiembre. Cualquier compañía puede concurrir a la convocatoria, tanto los siete proyectos que perdieron el primer concurso como otras nuevas iniciativas, aunque el ministerio, a través de una nota de prensa, ha manifestado que el objeto del procedimiento para por "priorizar los proyectos más maduros y conseguir una rápida adjudicación, condicionada a la aceptación de compromisos socioeconómicos que beneficien al territorio".

El procedimiento responde a la consulta pública previa ya realizada, en la que los interesados, con carácter general, se han decantado por una nueva oportunidad para presentar proyectos, con la máxima celeridad en el proceso de selección. En consecuencia, el ITJ ha optado por un sistema de concurrencia simple, por orden cronológico de recepción de solicitudes, para dar ventaja a los proyectos más maduros, que se puedan ejecutar antes, con independencia de que participaran en el Concurso. Esto permitirá resolver las peticiones individualmente, según se vayan recibiendo. A esta mecánica se suma que el pasado 28 de julio el Consejo de Ministros declaró “instalaciones energéticas estratégicas” los proyectos adjudicatarios de los procedimientos en nudos de transición justa; gracias a esta consideración, serán tramitados por la vía de urgencia –lo que reduce los plazos a la mitad– y recibirán una atención prioritaria por parte de las Administraciones implicadas en los procesos administrativos necesarios para su puesta en marcha.

Noticias relacionadas

Además, la propuesta normativa asegura que las instalaciones para las que se solicite la capacidad de acceso sean relevantes para el territorio, mediante la presentación de un plan socioeconómico que asegure un impacto positivo adicional, análogo al plan que se exigía en el Concurso ya celebrado. Así, cada MW de potencia de los proyectos deberá comprometer al menos un empleo equivalente a tiempo completo, una persona formada con un mínimo de 60 horas, 2 kW de autoconsumo para usuarios de la zona y 10.000 euros de inversión en la cadena de valor de Teruel, todo ello respaldado por una garantía específica de 120 euros por kW instalado.