El Miteco tumba un proyecto de Forestalia en La Rioja

La organización ecologista Amigos de la Tierra ha expresado su satisfacción porque el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) haya desestimado los tendidos eléctricos de la empresa Forestalia que "iban a atravesar La Rioja de punta a punta".

Hace meses quedó en entredicho esta infraestructura prevista por Forestalia y ha sido ahora cuando esta organización ha desvelado que el ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Energía, les ha comunicado la desestimación de los parques eólicos que iba a construir la empresa y las líneas de evacuación en Zaragoza, Álava, Burgos y La Rioja.

Por un lado, se había previsto un parque eólico que no obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental en plazo y cuyo expediente caducó el 29 de octubre de 2023 y ahora la administración lo desestima de forma definitiva, explican, y lo mismo ha ocurrido con el otro parque proyectado.

Amigos de La Tierra recuerda que estos parques hubieran tenido un gran impacto en todo el valle del Ebro porque hubieran requerido construir un tendido eléctrico de más de 200 kilómetros.

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Amigos de la Tierra La Rioja apuesta por las energías renovables, pero no generada en macroparques y tendidos de centenares de kilómetros, sino en instalaciones de energías renovables cercanas compatibles con el medio ambiente, en la rehabilitación energética de los edificios y en la eficiencia energética, concluye el comunicado.