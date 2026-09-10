Octavio López: "Debemos mejorar la movilidad, el transporte y la vivienda para que los ciudadanos vivan donde quieran"

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha reivindicado el papel de las comarcas como motores del desarrollo económico y la vertebración territorial de Aragón. Durante la clausura de los Premios Pueblo del Año en Aragón 2026, López ha defendido la necesidad de reforzar las inversiones en movilidad, las carreteras y la vivienda para garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio.

“Tenemos que hacer posible que la gente viva en el municipio que quiera, pero para ello tenemos que ser capaces de mejorar la movilidad y las carreteras y posibilitar vivienda en los municipios pequeños", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que las cabeceras de comarca pueden actuar como polos de actividad empresarial, generación de empleo y fijación de población. "Parece lógico que las 33 cabeceras sean las receptoras de determinadas inversiones para poder tirar del carro de sus municipios". En este escenario, ha destacado que no hay que confrontar "lo rural con lo urbano" ni "los grandes municipios con los más pequeños".

El consejero ha anunciado durante su intervención que las Cortes de Aragón acababan de dar luz verde, por mayoría, a la tramitación del proyecto de Ley de Vivienda. A continuación, ha repasado las principales líneas de trabajo de su departamento. En materia de vivienda, ha destacado que el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha programas específicos adaptados al tamaño de los municipios: desde la rehabilitación de vivienda pública en las localidades más pequeñas hasta las concesiones patrimoniales en los municipios intermedios, además de las «7.000 viviendas públicas que van a ser una realidad para todos los aragoneses». También ha destacado el acuerdo cerrado con la alcaldesa de Sabiñánigo, uno de los pueblos premiados, para construir en la localidad 30 viviendas públicas.

López ha recordado la puesta en marcha del Plan Extraordinario de Carreteras, que abarca 2.000 kilómetros y que se completará con un plan de actuaciones preferentes. "Son 2.000 kilómetros sobre 5.700, casi el 35% de renovación de la red de carreteras aragonesa, una red que es la peor de España", ha señalado. "Se invierte mucho en sanidad, educación y servicios sociales, pero no se pueden abandonar las infraestructuras, sobre todo cuando hablamos de una comunidad del tamaño de Aragón y poder fijar y llevar población a los municipios".

En materia de transporte, el consejero ha subrayado la importancia del nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera impulsado por el Gobierno de Aragón, que permitirá ampliar la cobertura del servicio y renovar la flota. Según ha explicado, el Ejecutivo ha incorporado "500 nuevos autobuses híbridos" y prevé llegar a "1.300 núcleos de población, frente a los 900 que contaban hasta ahora con este servicio". También ha destacado "la reducción de las tarifas", que ha cifrado en "un 26%", y la mejora de las conexiones con los principales servicios y centros de referencia. «Somos capaces de llegar a mucha gente para que pueda desplazarse a las cabeceras de comarca, a los centros sanitarios, a las capitales de provincia y a la capital de Aragón», ha señalado.

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El consejero Octavio López ha enmarcado estas medidas en una estrategia más amplia que pasa por «mejorar las carreteras, mejorar el transporte, hacer cada vez más vivienda» y reforzar la apuesta por una logística que, según ha afirmado, «va a transformar Aragón», de la mano de "90.000 millones de euros (de inversión), 35.000 empleos y 34 Pigas con el fin de extender el beneficio de esas inversiones al conjunto de Aragón".