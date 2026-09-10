Ya es oficial | Este será el primer gran puente de 2027 en Aragón: fechas para planear una escapada

Todavía queda mucho 2026 por delante, pero la publicación oficial del calendario de 2027 ya deja una primera buena noticia para aquellos que suelen mirar con antelación de dónde rascar unos días extra de descanso.

El año empezará con ventaja: el 1 de enero de 2027 cae en viernes y eso significa que, para muchos, el primer día del nuevo año llegará directamente acompañado de tres días seguidos de descanso, desde el viernes hasta el domingo.

Este será el primer gran fin de semana largo de 2027 y también será una de las primeras oportunidades para organizar una escapada sin necesidad de gastar días de vacaciones. Además, este puente tendrá un atractivo añadido para aquellos que prefieran prolongar las celebraciones. Al caer justo después de Nochevieja, permitirá recuperar fuerzas tras las fiestas o aprovechar para hacer un viaje corto antes de volver por completo a la rutina.

El calendario laboral de Aragón para el año 2027 / Gobierno de Aragón

Y las posibilidades de este puente no acaban aquí: quienes todavía tengan margen para mover algunos días libres podrán mirar también hacia Reyes. El 6 de enero cae en miércoles, una posición en el calendario que abre más posibilidades para quienes puedan sumar vacaciones a principios de mes. En otras palabras, enero de 2027 llegará con margen para jugar con el calendario antes incluso de que arranque de verdad la cuesta de enero.

Los festivos de 2027 que pueden convertirse en puente

El primer fin de semana largo de 2027 será solo el comienzo de un año en el que la distribución de los festivos volverá a ser determinante para saber qué fechas ofrecen más posibilidades de descanso.

Tal y como suele ser habitual, no todos los festivos generan automáticamente un puente. Cuando cae en lunes o viernes, el propio calendario crea directamente un descanso de tres días, peor si esto sucede con una jornada no laborable que cae en martes o jueves, por ejemplo, aumenta la posibilidad de enlazarla con el fin de semana solicitando un día de vacaciones.

Imagen de un calendario / Thiago Japyassu

A los festivos nacionales se sumarán además los establecidos por cada comunidad autónoma y los dos días festivos locales que corresponden a cada municipio, por lo que el calendario definitivo puede variar dependiendo del lugar de residencia o de trabajo.

En Aragón, San Jorge cae este año en viernes, así que el 23 de abril llegará con otro puente bajo el brazo. Por eso, es mejor revisar los festivos regionales y locales si se está pensando ya en organizar vacaciones, viajes o escapadas para 2027.

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De momento, la primera oportunidad está clara: el comienzo del año ofrece una primera referencia clara para el viernes 1 de enero que permitirá estrenar 2027 con un fin de semana de tres días.