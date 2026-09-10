La oposición aprieta a Azcón por el cambio climático ante el negacionismo de Vox: "Nunca he negado la evidencia científica ni lo haré"

Ni una palabra sobre el cambio climático en la primera intervención del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en la primera sesión de las Cortes de Aragón después del peor verano de la historia en materia de incendios. El líder del Ejecutivo PP-Vox ha comparecido a petición propia, de CHA y del PSOE para dar respuesta de su gestión tras unos meses de verano especialmente difíciles en la gestión de incendios, con más de 35.000 hectáreas calcinadas en la comunidad.

La ausencia de menciones al cambio climático en esa primera intervención no ha pasado desapercibida para la oposición, desde todos los partidos, que le ha exigido al presidente que aclarase su posición al respecto. La respuesta solo ha llegado en el último turno de cierre de la comparecencia de Azcón. "Nunca he negado la evidencia científica ni lo haré", ha dicho el presidente Azcón, a pesar de las proclamas negacionistas de sus socios unos minutos antes en medio del debate.

En su primera alocución, el presidente aragonés señalaba el "denominador común" de todos los grandes incendios del país: "el gran volumen de combustible vegetal por las abundantes lluvias seguido después un calor extremo y seco mantenido desde mayo". Además, había señalado Azcón, "es la acción del hombre, deliberada o no, quien está detrás del 90% de los incedios de nuestro país" y el "viento errático" que "complicó" la extinción de los incendios. Ninguna mención, por tanto, a las concidiones que abona el cambio climático con el aumento de las temperaturas o la bajada de la humedad, en este primer análisis de situación del presidente del Gobierno.

Por eso las intervenciones de los grupos de la izquierda han puesto ahí el foco, después de que el presidente aprovechara también para anunciar un paquete de ayudas y de mejora del operativo de extinción de más de 50 millones de euros.

La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, en el primer pleno del curso político. / Miguel Ángel Gracia

La portavoz socialista, Pilar Alegría, le ha preguntado reiteradamente al presidente si cree o no en el cambio climático, hasta que ha obtenido su respuesta en el último turno de réplica. Con un tono constructivo, la líder socialista ha vuelto a tender la mano de su partido para llegar a acuerdos con el Gobierno en una materia tan complicada como la gestión de los incendios y contra el cambio climático. "En esta materia lo que esperan los aragoneses tras el peor verano de la historia es que aquí en esta Cámara, tengamos capacidad de llegar a acuerdos. ¿Quiere alcanzar un acuerdo contra incendios y contra el cambio climático sí o no? Esa mano está tendida y espero que no vuelva a escupir sobre ella", ha dicho la socialista, que ha subrayado también que la comunidad autónoma es la que ha pedido "más ayuda" al Gobierno de España y la que arrastra una mayor "falta de medios" en este operativo antiincendios.

El portavoz de CHA, Jorge Pueyo, conversa con la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, antes del pleno. / Miguel Ángel Gracia

El portavoz de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha denunciado la posible "descoordinación" entre las disintas entidades participantes en la extinción de los incendios, con situaciones de "atrapamiento" de bomberos en "todos" los incendios del verano, y ha criticado las condiciones materiales del operativo. "Les dieron bocadillso enmohecidos y tuvieron que pagar el agua de su bolsillo", ha criticado, al tiempo que se ha preguntado "qué pasó en la noche del 12 al 13 de agosto" para que el fuego de Las Peñas de Riglos se fuera de las manos.

También ha criticado al Gobierno de Aragón por "acusar a un trabajador de causar el incendio sin pruebas". "Qué lástima que la Audiencia le pusiera en libertad", ha dicho Pueyo, que ha remachado: "Si todo es culpa de un trabajador irregular, cabe preguntarse qué hacía un trabajador irregular trabajando para el Gobierno de Aragón" en las obras de la A-132 donde comenzó el fuego.

El presidente Azcón, en un momento del debate por la gestión de los incendios. / Miguel Ángel Gracia

La intervención de Pueyo ha soliviantado al presidente aragonés, que le ha acusado no solo de ser "mal político sino de ser mala persona". "Si dice que Aragón arde por la negligencia de este Gobierno, ¿qué hace que no se va al Juzgado a denunciarlo?", se ha preguntado, y ha asegurado que la del portavoz de CHA ha sido "la peor intervención" de un parlamentario en las Cortes de Aragón en mucho tiempo. "No solo es que sea la peor demagogia, es que es impropio de quien dice defender a los aragoneses. Los aragoneses somos gente noble y las cosas que ha dicho… no había pasado nunca en la vida. Nunca en la historia se había puesto en duda la labor de los directores de extinción", ha denunciado Azcón.

El presidente también le ha reprochado su posición respecto a la acusación a un trabajador como presunto autor del incendio. "¿Ha leído lo que ha escrito la Guardia Civil? ¿Ha visto los videos? El Goberno de Aragón ha pedido su ingreso en prisión y la Fiscalía se ha adherido a nuestra petciión. Lo que estamos haciendo es leer los informes de la Guardia Civil. Con los vídeos que hay, ¿por qué cree que le estamos acusando sin pruebas?", ha añadido el presidente aragonés. En su respuesta, Pueyo ha insistido en que el Gobierno tiene que asumir "su parte de responsabilidad" por el incendio de Riglos, que comenzó "en unas obras del Gobierno de Aragón".

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