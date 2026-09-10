La polarización por Ceuta llega a las Cortes: PP y Vox sacan sus propuestas adelante solo con sus votos

La polarización por la crisis migratoria y humanitaria de Ceuta ha llegado este jueves al Pleno de las Cortes de Aragón. Solo PP y Vox han apoyado sus propias propuestas para defender Ceuta y han aprovechado, de nuevo, para criticar al Gobierno central y su gestión de la crisis que todavía tienen que resolver.

Concretamente, el Parlamento aragonés ha expresado su "apoyo, cercanía cercanía y solidaridad con Ceuta, sus instituciones y con todos los ceutíes ante la grave situación de emergencia y colapso que están viviendo debido a la invasión producida el pasado 30 de julio de 2026".

Además, han reconocido "la inquebrantable pertenencia de Ceuta a España, sustentada en la historia, el derecho, nuestro orden constitucional y democrático, y de manera inequívoca, en la voluntad libre y manifiesta de sus ciudadanos, así como la indiscutible soberanía española sobre Ceuta y Melilla", recordando que su defensa "constituye una responsabilidad irrenunciable del Gobierno de España y del conjunto de las instituciones del Estado, ya que su soberanía no se cuestiona, no se negocia y se defiende".

Han rechazado, de forma rotunda, "cualquier actuación que dialécticamente o por la vía de los hechos, pretenda cuestionar o menoscabar la soberanía nacional y la integridad territorial de España".

También han agradecido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Local, los servicios de emergencias y sanitarios, y todos los empleados públicos que están trabajando "en defensa de la seguridad, la convivencia y los derechos de los ciudadanos de Ceuta".

Asimismo, la cámara aragonesa ha emplazado al Gobierno de España a "desplegar y mantener en Ceuta todos los recursos, medios y capacidades del Estado que sean necesarios, incluidos cuantos recursos extraordinarios resulten precisos, hasta garantizar la recuperación plena de la normalidad".

También han pedido identificar "a todas las personas que accedieron de manera irregular en territorio español a través de Ceuta durante estos acontecimientos y llevar a cabo los retornos inmediatos, con carácter inmediato, exigiendo al Reino de Marruecos el cumplimiento efectivo de sus obligaciones con España".

Otra propuesta es "reforzar de manera permanente la protección y vigilancia de la frontera española en Ceuta y Melilla, prolongando el perímetro mar adentro, reforzando las fronteras con más medio humanos, materiales, tecnológicos y operativos que sean necesarios para prevenir nuevos episodios de entrada irregular masiva y la protección eficaz de nuestras fronteras".

El Parlamento regional ha solicitado la activación de Frontex en Ceuta, "evitando trasladar a la Ciudad Autónoma de Ceuta las responsabilidades que corresponden al Estado", así como activar el Reglamento de Crisis de la UE.

También han pedido al Gobierno central "explicaciones inmediatas por los graves hechos ocurridos en Ceuta y por la falta de previsión y coordinación de los ministerios competentes en materia de seguridad, sanidad, educación, servicios sociales y protección de menores".

"Ceuta es española"

Las Cortes de Aragón han recalcado "la plena e indiscutible soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, isla del Perejil, y las islas y peñón de Alhucemas, plazas y lugares de soberanía española en el norte de África".

Han rechazado "cualquier pretensión del Reino de Marruecos sobre Ceuta, Melilla o cualquiera de las plazas y lugares de soberanía española en el norte de África" y han dejado claro que "su soberanía no es susceptible de negociación bilateral ni puede constituir objeto de ningún proceso de diálogo sobre su eventual transferencia a Marruecos ni subterfugios ni fraudes como modelos de soberanía compartida".

El Parlamento ha condenado formalmente las recientes declaraciones de miembros del Gobierno del Reino de Marruecos "cuestionando la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y calificando territorios de plena soberanía española como territorios ocupados".

"La reiteración de reivindicaciones territoriales por miembros del Gobierno marroquí resulta incompatible con los principios sobre los que se fundamenta el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 4 de julio de 1991, singularmente con el compromiso de respeto de la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de ambas partes".

"Ninguna necesidad de cooperación migratoria, ningún interés económico y ninguna conveniencia diplomática pueden justificar la aceptación, el silencio o la ambigüedad del Gobierno de España frente a reivindicaciones extranjeras sobre una parte de nuestro territorio nacional".

La cámara ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a exigir al Reino de Marruecos "una declaración pública, expresa e inequívoca de respeto de la soberanía e integridad territorial de España y, específicamente, de la soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, la isla de Perejil y las islas y peñón de Alhucemas, plazas y lugares de soberanía española en el norte de África".

Las Cortes han reclamado al Gobierno de ESpaña que convoque al embajador de Marruecos en España para trasladar la queja correspondiente y reafirmar la soberanía española sobre las ciudades de Ceuta y Melilla, "así como la voluntad de nuestro país de defender nuestra integridad territorial con todos los instrumentos y medios a disposición del Estado", también llamar a consultas al embajador de España en Marruecos y "en el caso de persistir la situación de invasión y de ataque a la soberanía nacional retirar al embajador de España en Rabat y expulsar al embajador de Marruecos en Madrid".

Además, el Parlamento ha pedido la suspensión inmediata del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre España y Marruecos, como también la revisión del conjunto de instrumentos de las relaciones bilaterales con Marruecos "para garantizar que cualquier cooperación económica, comercial, migratoria, policial, militar o diplomática quede presidida por los principios de reciprocidad, respeto de la soberanía española y defensa de nuestra integridad territorial, procediendo a su denuncia o suspensión de efectos, en cada caso".

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Por último, han exigido a Marruecos "que acepte, sin excepción ni excusa formal ni material, todos los retornos, devoluciones y expulsiones del territorio español, de cualquier persona de nacionalidad marroquí, mayor o menor de edad, adoptados administrativa o judicialmente, habilitando de forma inmediata los medios y logística precisos para su entrega y recepción".