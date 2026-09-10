El presidente de la CEOE Aragón, después de visitar Ceuta: “Los ceutís no están bajo el amparo de un Estado”

Una delegación de empresarios de la CEOE, entre los que se encontraba el presidente de la organización en Aragón, Benito Tesier, visitó este miércoles Ceuta para conocer la realidad de la localidad y de su economía después de la entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio. "Hay una sensación de inseguridad plausible y lamentable. Han pasado 40 días y Ceuta es hoy una ciudad no amparada por el Estado", denuncia Tesier, en conversación con este diario, que acompañó a Antonio Garamendi, líder de la patronal española, y a su equipo en el viaje al enclave español en Marruecos.

"Ceuta está en estado de shock. La gente reaccionó como no puede ser de otra forma: encerrándose en sus casas. La gente te dice que el 29 de julio vivían en una ciudad y que aquel recuerdo se ha transformado por completo", señala Tesier, que entregó una medida de la Virgen del Pilar a la presidenta de la CEOE Ceuta, Arantxa Campos, que recibió "emocionada".

Además del "drama" que viven los ciudadanos ceutíes, que, según Tesier, "tienen miedo" de salir por la calle solos por los grandes grupos de migrantes que "deambulan por la ciudad", se suma "una inseguridad insostenible, con tanques y militares que están en las puertas de los supermercados y los centros comerciales.

Y el impacto sobre el tejido económico, tal y como le trasladaron sus homólogos ceutís, es más que notable. "Quien se dedica al turismo, va a perder el negocio. Quien tiene un restaurante, lo tiene vacío, porque nadie tiene ánimo de salir a celebrar nada. A eso se suma un impacto sobre las obras públicas, que estaban teniendo un fuerte protagonismo en los últimos años, porque las empresas no se sienten seguras de trasladar allí a sus técnicos allí. Y se estaba creando una base de Teléfonica importante para relanzar el sector tecnológico. Pero ¿qué directivo se va a llevar a su familia a vivir a un lugar así?", denuncia Tesier.

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Con el fin de paliar los efectos económicos, la CEOE ha reclamado un plan extraordinario con medidas dirigidas a reforzar la liquidez y la solvencia de empresas y autónomos, facilitar la reestructuración y refinanciación de deudas y proteger el empleo. La patronal también ha pedido ayudas directas, moratorias o aplazamientos de obligaciones con la Administración, una línea específica para sufragar los gastos extraordinarios en seguridad privada y una simplificación de los trámites para agilizar la concesión de las ayudas. Además, ha instado al Estado a garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la actividad empresarial en la ciudad, con el objetivo de evitar que la crisis tenga efectos duraderos sobre el consumo, la inversión y el tejido productivo.