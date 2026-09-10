El refugio de Blanca Romero en Aragón: el impresionante castillo donde rodó una de sus películas

Blanca Romero ha pasado un verano duro tras la muerte de su padre. Del fallecimiento ha pasado prácticamente un mes. Ahora, se puede ver cómo la actriz y modelo intenta sobrellevarlo buscando el apoyo en sus seres queridos y en sus fans.

La actriz compartió en sus redes sociales una foto animando a su novio, el exfutbolista y actual entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores. Romero acudió al estadio de Mendizorroza para ver en primera persona el partido que disputaba el equipo que entrena su pareja frente al Osasuna y que terminó con la victoria del Alavés por 5 goles a 2.

Blanca Romero, en Lanzarote. / REDACCIÓN

Blanca Romero tiene una larga carrera como actriz y modelo. Se mudó a París a los 19 años para trabajar con marcas y revistas de moda importantes, su carrera en el cine y la televisión tuvo un salto a la fama con su aparición en la serie 'Física y Química' (2008). En la gran pantalla debutó un año después, en 2009, con la película After con la que consiguió una nominación a los Goya como mejor actriz revelación.

Blanca Romero en Loarre

Precisamente, fue el cine lo que hizo que Blanca Romero visitara Aragón. Concretamente, en 2023 con el rodaje de la película 'La Abadesa'. Una cinta que se ambienta en el siglo IX y que cuenta la historia de Emma, una joven de 17 años, es nombrada abadesa con el fin de repoblar y cristianizar territorios fronterizos en conflicto con los moriscos. Al llegar a la abadía tendrá que superar la desconfianza que despierta una mujer decidida a cumplir con su misión, lo que le llevará a enfrentarse a nobles, campesinos y a las propias monjas.

Para el escenario de la abadía el lugar escogido fue el Castillo de Loarre, la fortaleza románica mejor conservada de Europa. Allí, Blanca Romero encarnó a Eloísa, una monja rebelde que es el contrapunto a la protagonista y, por tanto, se enfrentan de manera constante y cuestionando las imposiciones de la época.

Rodaje de 'La abadesa' en Loarre. / ARAGÓN FILM COMISSION

El castillo de Loarre

El castillo de Loarre fue fundado por el gran monarca Sancho III el Mayor y es una verdadera joya de la arquitectura civil y militar de la época. Levantado en un espolón rocoso a 1071 metros de altitud, defendió la línea fronteriza del Reino de Aragón y fue pieza clave para el rey Sancho III el Mayor en la reconquista cristiana de esta tierra a los musulmanes. Desde su posición se tiene como vista toda la llanura de la Hoya de Huesca y en particular sobre Bolea, principal plaza musulmana de la zona y que controlaba las ricas tierras agrícolas de la llanura.

Castillo de Loarre, escenario de varias producciones cinematográficas / Servicio Especial

La experiencia de la actriz, además de en el castillo, fue en la Hospedería de Loarre. Allí, recuerda que fueron tratados muy bien mientras se hospedaban en la villa. Tuvieron un trato cercano y al terminar la jornada agradecían el caldo caliente. No tan bien recuerda la experiencia de rodar en el castillo y sus inmediaciones. El frío, la nieve, el viento, las grandes escaleras y los muros sin ventanas hicieron mella en la actriz, aunque era lo que se buscaba para ambientar la película.

La villa de Loarre está a los pies del castillo. En el pueblo, destaca el antiguo ayuntamiento que actualmente acoge la Hospedería y su iglesia de San Esteban, dotada de una singular torre y que guarda las reliquias de San Demetrio.

Qué ver en Ayerbe

Muy cerca, a menos de diez minutos en coche, está el municipio de Ayerbe. Lugar donde vivió Santiago Ramón y Cajal. La villa se asienta sobre una colina donde destaca la ermita de San Miguel y los restos de su castillo árabe.

Torre del Reloj de Ayerbe / Pablo Ibáñez

En sus calles hay magníficas casonas y palacetes. Pero, sobre todo, destacan la iglesia de San Pedro, del siglo XVI, antiguo convento de Dominicos, o la torre románica del siglo XII, perteneciente a la antigua colegiata, que junto a la Torre del Reloj se les puede considerar los emblemas de Ayerbe.