El refugio de Penélope Cruz y Javier Bardem en Aragón: el pueblo que les cambió la vida y la carrera

La Revuelta continúa apostando fuerte por sus invitados en el arranque de la nueva temporada. Este jueves, el programa presentado por David Broncano contará con la presencia de Javier Bardem, que acudirá al espacio de La 1 para hablar de su próximo proyecto cinematográfico, Búnker, película que protagoniza junto a su mujer, Penélope Cruz.

RTVE confirmó la participación del actor este 10 de septiembre durante el FesTVal de Vitoria. La visita tendrá además un carácter especial, ya que será la primera vez que Bardem participe en La Revuelta y también su primera entrevista con David Broncano. El intérprete tampoco pasó por La Resistencia durante su etapa en Movistar+.

Con esta aparición, el programa pone el broche de oro a su primera semana con una figura de gran proyección internacional. Bardem atraviesa además un momento de especial actualidad gracias a sus últimos trabajos, entre ellos El ser querido, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, y Búnker, donde vuelve a compartir protagonismo con Penélope Cruz.

Un instante del rodaje de 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen. / El periódico

Javier Bardem y 'Jamón Jamón'

Es bueno recordar el pasado que une al actor Javier Bardem con la tierra aragonesa. En concreto, un municipio donde rodó una de sus películas más recordadas. Hablamos de 'Jamón Jamón', cinta dirigida por Bigas Luna en 1992. La película es especial porque en ese rodaje es donde se conocieron este actor y su actual pareja Penélope Cruz.

En aquel drama romántico, Bardem interpreta a un joven aspirante a torero que debe seducir a una joven que se va a casar. Esa joven era Penélope Cruz. La película fue un éxito tanto para el director y el elenco como para el escenario, ya que contribuyó a popularizar la imagen de Aragón como escenario cinematográfico. Más concretamente, Los Monegros.

Los escenarios de 'Jamón Jamón'

En las áridas tierras monegrinas rodaron gran parte de la película y son varios los lugares que destacan. Por ejemplo, el toro de Osborne en Peñalba que se convirtió en uno de los grandes iconos de la película.

Toro de Osborne en Peñalba, icono de la película 'Jamón Jamón' / El Periódico

Pero si hay un municipio que destaca especialmente, ese es Monegrillo. Ahí, en el antiguo campo de fútbol se rodó la primera escena de 'Jamón Jamón', aquella en la que Javier Bardem practicaba con el capote. En la localidad estuvieron bastante tiempo rodando por sus alrededores por lo que fue un punto de reunión y trabajo. Así, encontraron en el bar Las Vegas su establecimiento habitual para que todo el equipo pudiera comer. Lamentablemente, el negocio cerró.

Qué ver en Monegrillo

Monegrillo, además de por estos planos de 'Jamón Jamón', cuenta con numerosos atractivos turísticos. La localidad ubicada en la comarca de Los Monegros es hoy en día una de las áreas esteparias más impresionantes del sur de Europa y está a los pies de la sierra de Alcubierre.

En sus calles se puede visitar la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción que combina el estilo neoclásico y la arquitectura contemporánea. La primitiva iglesia data del S. XVIII, pero tras el deterioro sufrido durante la Guerra Civil, fue reconstruida. Además, recorriendo su entramado urbano se encuentran diferentes casas solariegas, por ejemplo, la Casa Panivino que actualmente alberga el Centro de Interpretación de las Estepas de Monegros (espacio que muestra el ecosistema local y una sala dedicada a la apicultura tradicional).

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción en Monegrillo / Turismo Aragón

Asimismo, Monegrillo cuenta con un refugio antiaéreo, el de la Cueva del Castillo. La recuperación del enclave recrea el ambiente original de las galerías durante la Guerra Civil. Otras alternativas al visitar el municipio son hacer excursiones por sus alrededores. Por ejemplo, ir caminando hasta la Ermita de San Benito o disfrutar de los caminos en la sierra de Alcubierre y en el llano semidesértico hasta llegar al mirador del barranco de la Gabardera.