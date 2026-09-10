Ricla se alza con el Premio Pueblo Tecnológico e Innovador 2026

Ricla ha sido el municipio ganador del Premio Pueblo Tecnológico e Innovador 2026 por su apuesta por la transformación digital, combinando la modernización de la administración pública, para facilitar las diferentes gestiones a toda la población, con la innovación educativa. Iniciativas como los cursos gratuitos de competencias digitales y la creación de una nueva área de Comunicación y Nuevas Tecnologías desde la administración; así como el reconocimiento del CEIP Maestro Monreal como el primer centro público de España con la certificación Google Reference School, reflejan este compromiso.

El alcalde de Ricla, Ignacio Gutiérrez, ha recogido el galardón de manos de la directora gerente de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Cristina Sánchez, y del director de Negocio y Marketing de Embou, Etién Aldea. Gutiérrez ha querido agradecer el premio al diario por reconocer a «los pueblos pequeños, que tienen que hacer más esfuerzo que los pueblos con más recursos o medios» y ha querido compartirlo con el centro educativo, ya que «este premio ha es gracias a ellos porque todo el avance tecnológico que hemos tenido en RIcla ha llegado de la mano del colegio», ha dicho. "Fuimos el primer centro Reference", ha recoridado.

En imágenes | Premios Pueblo del Año 2026 /

Desde hace un tiempo, el CEIP Maestro Monreal destaca por su innovación digital y el uso de herramientas de Google en sus clases. El centro lleva varios años impulsando cambios metodológicos para que los niños aprendan mejor y estén más motivados sustituyendo, por ejemplo, los tradicionales libros de texto por el Chrome Book, un dispositivo portátil dónde cada alumno recibe la tarea y les permite trabajar en la nube.

Todo ello, se complementa también con formaciones con las familias para que aprendan a usar estos nuevos formatos. En total, se han invertido 8.000 euros en la compra de estos dispositivos, gracias a la financiación del Ayuntamiento de Ricla y de las becas para material escolar del Gobierno de Aragón.

Por otro lado, el municipio impulsa la formación tecnológica de la ciudadanía y avanza hacia un modelo de gestión más eficiente e innovador, convirtiéndose en un referente de digitalización en el medio rural. Esta estrategia contribuye a reducir la brecha digital, facilita el acceso a los servicios públicos y fomenta una cultura de innovación.

Un referente en turismo inteligente y formación digital

Jaca. / Turismo de Aragón

Jaca apuesta por la innovación como herramienta para impulsar el turismo, el emprendimiento y la transformación digital. Su reconocimiento como Destino Turístico Inteligente y proyectos como Factor_iA, Jaca Pirineos o el Centro de Innovación Digital reflejan su compromiso con un modelo de desarrollo innovador. Además, la implantación de soluciones basadas en inteligencia artificial y herramientas de ciudad inteligente permite mejorar la gestión del territorio, fortalecer el tejido empresarial y ofrecer una mejor experiencia tanto a los vecinos como a los visitantes. Esta estrategia favorece un turismo más sostenible, eficiente y competitivo, al tiempo que impulsa la colaboración entre instituciones y empresas.

Tecnología para conectar a varias generaciones

Utrillas / Ayuntamiento de Utrillas.

Utrillas destaca por su compromiso con la innovación y la inclusión digital, impulsando proyectos que acercan la tecnología a toda la población. Iniciativas como la Academia Rural Digital y el programa intergeneracional Acercando la Tecnología, en el que estudiantes del IES Fernando Lázaro Carreter ayudan a las personas mayores a adquirir competencias digitales y desenvolverse en el uso cotidiano de herramientas tecnológicas, fomentan las competencias digitales y reducen la brecha tecnológica en el medio rural. Además, la apuesta por la formación en programación y robótica y la digitalización de los servicios municipales consolidan a Utrillas como un referente en transformación digital e innovación educativa.

Un paso adelante hacia la digitalización con grandes inversiones

El Burgo de Ebro. / Ayuntamiento de El Burgo de Ebro

El Burgo de Ebro apuesta por la innovación y la digitalización como motores de desarrollo del territorio. La implantación del centro de datos de Amazon Web Services (AWS), junto con proyectos de inteligencia artificial aplicados a la agricultura y la modernización de los servicios municipales, sitúan al municipio a la vanguardia tecnológica. Además, iniciativas como la comunidad energética impulsada junto a AWS y Ecodes refuerzan su compromiso con la sostenibilidad, la transformación digital y la mejora de la calidad de vida de sus vecinos. Esta estrategia favorece la atracción de inversión, impulsa nuevas oportunidades de empleo y consolida un ecosistema de innovación con impacto tanto en el ámbito económico como social.