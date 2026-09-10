Ricla, Biota y Sabiñánigo se alzan con los Premios Pueblo del Año en Aragón 2026

Ricla, Biota y Sabiñánigo tienen desde hoy una nueva razón para presumir de pueblo. Los tres municipios se han convertido en los grandes protagonistas de la quinta edición de los Premios Pueblo del Año en Aragón, unos galardones impulsados por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, La Crónica y Prensa Ibérica que reconocen el esfuerzo de las localidades aragonesas por construir su futuro desde la innovación, la cultura, el turismo y la sostenibilidad.

Los premios, que cuentan con el apoyo de Ambar y Embou y con la colaboración de la Comarca de las Cinco Villas y CVO Security, se han entregado esta mañana en la Sala de la Corona del Gobierno de Aragón en un acto que ha contado con la presencia del consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero; varios directores generales de la Administración autonómica, además de representantes de las diputaciones provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel, alcaldes y concejales aragoneses.

Los lectores han sido, un año más, quienes han tenido la última palabra y quienes, con sus votos, han decidido el nombre de los tres ganadores entre los doce municipios finalistas. Ricla se ha alzado con el Premio Pueblo Innovador y Tecnológico del Año; Biota ha obtenido el reconocimiento como Pueblo Cultural y Turístico; y Sabiñánigo se ha impuesto en la categoría de Pueblo Sostenible.

Tres localidades muy diferentes entre sí y tres maneras también distintas de afrontar los retos del territorio aragonés, pero con un denominador común: la apuesta por generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de quienes han elegido sus pueblos para vivir.

El alcalde de Ricla, Ignacio Gutiérrez, ha recibido el premio de manos de la directora gerente de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Cristina Sánchez; y el director de Negocio y Marketing de Embou, Etién Aldea. / Miguel Ángel Gracia

Como alcalde de Ricla, localidad galardonada como Pueblo Tecnológico e Innovador del Año 2026, Ignacio Gutiérrez ha recogido el premio de manos de Etién Aldea, director de Negocio y Marketing de Embou, y Cristina Sánchez, directora gerente de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Ignacio Gutiérrez ha querido agradecer el premio al diario por reconocer a «los pueblos pequeños, que tienen que hacer más esfuerzo que los pueblos con más recursos o medios» y ha querido compartirlo con el centro educativo, ya que «este premio es gracias a ellos porque todo el avance tecnológico que hemos tenido en RIcla ha llegado de la mano del colegio», ha dicho. "Fuimos el primer centro público de España en obtener la distinción Google Reference", ha recordado.

El municipio zaragozano competía en la categoría de innovación con El Burgo de Ebro, Jaca y Utrillas. Un apartado que quiere reconocer a aquellos pueblos que han entendido que la transformación tecnológica es necesaria y no es patrimonio exclusivo de las grandes ciudades. La modernización de los servicios públicos, la mejora de las comunicaciones, la relación de los ciudadanos con la Administración o la utilización de nuevas herramientas para afrontar problemas como la despoblación, el empleo o la movilidad forman parte de una nueva realidad que también se abre paso en el medio rural.

El alcalde de Biota, Ezequiel Marco, ha recibido el premio a Pueblo Cultural y Turistico de manos del director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, la directora general de Turismo y Hostelería del Gobierno de Aragón, María Nogueras. / Miguel Ángel Gracia

Biota ha sido el segundo nombre propio de la jornada. La localidad cincovillesa ha conseguido el respaldo de los lectores frente a Belchite, Cretas y Robres y se ha proclamado Pueblo Cultural y Turístico del Año. Su alcalde, Ezequiel Marco, ha recogido el reconocimiento de manos del director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, y de la directora general de Turismo y Hostelería, María Nogueras, y se ha mostrado orgulloso de lo que este premio supone para todos los vecinos y vecinas de Biota. Porque, como ha subrayado, "representa un reconocimiento al esfuerzo, al compromiso y al trabajo que durante años se viene realizando para poner en valor nuestro municipio, sus recursos y todo aquello que nos hace únicos. Biota es un pueblo con historia, patrimonio, tradiciones y un extraordinario entorno natural, con un sector turístico basado en el ámbito gastroalimentario".

La categoría reconoce precisamente la capacidad de los municipios para conservar su patrimonio, su historia y sus tradiciones y, al mismo tiempo, convertir esos recursos en una herramienta de futuro. Una apuesta que permite dinamizar las calles, atraer visitantes, reforzar la identidad local y generar actividad económica en torno a la cultura y al turismo.

Francisco Sadornil, teniente de alcalde de Sabiñánigo, ha recogido el premio de manos del director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Ricardo Barceló, y Enrique Torguet, director de Comunicación y Relaciones Internacionales del Grupo Agora. / Miguel Ángel Gracia

La terna de premiados se ha completado con Sabiñánigo, elegido Pueblo Sostenible del Año, categoría en la que competía con Borja, Magallón y Perales de Alfambra. El teniente de alcalde de Sabiñábigo, Francisco Sadornil, ha recibido el galardón de manos de Enrique Torguet, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Grupo Ágora, y Ricardo Barceló, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. Sadornil ha explicado que, en su caso, cuando hablan de sostenibilidad lo hacen entendiéndola como "sostenibilidad de la vida" y ha señalado para ello "es fundamental mantener los servicios públicos" algo que "solo es posible gracias a la participación ciudadana” y ha subrayado que muchos de los proyectos por los que han sido galardones con este premio son fruto de un proceso de participación ciudadana.

No en vano, este premio pone el foco sobre una idea de sostenibilidad entendida en sentido amplio. No solo como protección del medio ambiente, sino también como gestión eficiente de los recursos, ahorro energético, recuperación de espacios, mejora de los servicios públicos y desarrollo de proyectos capaces de fijar población y garantizar mejores condiciones de vida.

Doce ejemplos de un Aragón que avanza

La Sala de la Corona del Gobierno de Aragón ha vuelto a ser el escenario de unos galardones que alcanzan ya su quinta edición y que han ido consolidándose como escaparate del trabajo que se realiza desde los municipios.

Porque junto a los tres ganadores, la jornada ha dejado otros nueve protagonistas. El Burgo de Ebro, Jaca y Utrillas completaban junto a Ricla la categoría de Pueblo Innovador y Tecnológico; Belchite, Cretas y Robres acompañaban a Biota entre los finalistas culturales y turísticos; y Borja, Magallón y Perales de Alfambra aspiraban junto a Sabiñánigo al premio de sostenibilidad.

Doce pueblos con realidades muy distintas que han mostrado durante esta edición proyectos relacionados con la modernización municipal, el aprovechamiento de sus recursos, la cultura, el patrimonio, el turismo o la sostenibilidad.

En imágenes | Ambiente en los Premios Pueblo del Año en Aragón 2026 / Miguel Ángel Gracia

Compromiso con el municipalismo

El subdirector general de Contenidos de Prensa Ibérica en Aragón y subdirector general de Crónicas de Prensa Ibérica, Nicolás Espada, ha sido el encargado de dar la bienvenida a todos los presentes y lo ha hecho precisamente destacando la razón de ser de estos galardones y que no es otra que “reconocer esa capacidad de avanzar de nuestros pueblos y hacerlo sin perder la esencia” porque, ha subrayado, “conservar no significa quedarse quieto”. Además, ha recordado el compromiso de Prensa Ibérica con el municipalismo. “Creemos en la capacidad de los ayuntamientos para transformar su entorno y creemos también en la necesidad de acompañarlos para que puedan seguir desarrollando proyectos de mejora, de dinamización económica y de atracción de nuevos habitantes, visitantes y oportunidades”, ha insistido.

También ha destacado la herramienta digital Cerca, desarrollada por Prensa Ibérica y disponible en la las webs de todos sus diarios, entre ellos la de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, que permite a los lectores consultar y diseñar un flujo de noticias locales e hiperlocales adaptado a sus propios intereses geográficos.

Mientras, la apertura institucional del acto ha corrido a cargo de la directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón, Marina Sevilla, que ha puesto el foco en los municipios de la comunidad y en el papel que desempeñan. Así, ha asegurado que “Aragón no solamente se identifica cuando miramos un mapa y lo perimetramos como nuestra comunidad autónoma, es también los 731 municipios que lo conforman. Hay que recorrerlo para entenderlo”. Además, ha destacado que “durante demasiados años hemos hablado del Aragón rural exclusivamente desde la despoblación, desde lo que faltaba, desde lo que cerraba". Sin embargo, ha incidido en un cambio de tendencia: "Ahora ha llegado también el momento de hablar de nuestros pueblos desde otro lugar, desde el lugar de las oportunidades, desde la vivienda, desde el transporte que conecta, desde la tecnología que viene, desde esa empresa que decide instalarse fuera de la gran ciudad, desde una planificación educativa con la que el Gobierno de Aragón quiere que permanezcan nuestras escuelas rurales abiertas aunque sea tan solo con tres niños”, ha insistido.

El territorio como protagonista

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha sido el encargado de cerrar las intervenciones en una mañana en la que el territorio ha copado todo el protagonismo. López ha reivindicado el papel de las cabeceras de comarca como motores del desarrollo económico y la vertebración territorial de Aragón y ha defendido la necesidad de reforzar las inversiones en movilidad, las carreteras y la vivienda para garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio. “Tenemos que ser capaces de mejorar la movilidad, las carreteras y la vivienda para que la gente viva donde quiera vivir”, ha sentenciado.

La quinta edición de los Premios Pueblo del Año en Aragón ha vuelto así a reivindicar que detrás de cada proyecto municipal hay algo más que inversiones o infraestructuras. Hay alcaldes, concejales, asociaciones, empresas y vecinos empeñados en conservar la identidad de sus localidades sin renunciar a transformarlas para seguir avanzando y evolucionando.