Sabiñánigo se lleva el Premio Pueblo Sostenible 2026

Sabiñánido se ha alzado con el Premio Pueblo Sostenible 2026. "Cuando hablamos de sostenibilidad entendemos que hablamos de sostenibilidad de la vida, creemos que es fundamental mantener los servicios públicos, y eso es posible gracias a la participación ciudadana", ha señalado Francisco Sadornil, teniente de alcalde de Sabiñánigo, que ha recogido el premio de manos del director de Ricardo Barceló, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, y Enrique Torguet, director de Comunicación y Relaciones Internacionales del Grupo Agora.

El Ayuntamiento de Sabiñánigo impulsa en los últimos años diversas iniciativas para avanzar hacia un modelo de municipio más sostenible, centradas en ámbitos como la eficiencia energética, la economía circular, la gestión responsable de los recursos y la participación ciudadana. Entre los proyectos más destacados se encuentra la puesta en marcha de la Comunidad Energética Local Cardelina, una iniciativa que fomenta el autoconsumo compartido y permite avanzar hacia un modelo energético más eficiente, sostenible y participativo. A ello se suma la instalación de sistemas de energías renovables en diferentes espacios públicos del municipio.

En imágenes | Premios Pueblo del Año 2026 /

Otra de las actuaciones relevantes ha sido la transformación del antiguo depósito de restos vegetales en un centro de compostaje, apostando así por dar una segunda vida a estos residuos y convertirlos en recursos útiles. De este modo, se favorece una gestión más sostenible de los residuos orgánicos y se refuerzan los principios de la economía circular.

La implicación de vecinos y colectivos resulta fundamental para que estas medidas tengan un impacto real y contribuyan a construir un entorno más sostenible.

Todo este conjunto de actuaciones se enmarca en el Plan de Acción Local 2030 de Sabiñánigo, una hoja de ruta alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana Española. Con ello, el municipio continúa avanzando hacia un modelo de desarrollo que busca equilibrar el progreso social y económico con la protección del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

Magallón. / Ayuntamiento de Magallón

Tradición agrícola, economía y energías renovables

El compromiso de Magallón con un modelo de desarrollo sostenible que combina la implantación de energías renovables con la conservación de su tradición agrícola lo ha colocado como uno de los mayores referentes en sostenibilidad dentro de la Comarca de Campo de Borja. Su apuesta por compatibilizar la transición energética con el cultivo de la vid y el olivo demuestra que la innovación y el patrimonio pueden avanzar de la mano, reforzando una identidad que el municipio promociona bajo el lema Tierra de Vinos y de Aceites. Además, el impulso de proyectos vinculados a las energías limpias en los últimos años ha fortalecido la economía local y favorecido el crecimiento equilibrado y respetuoso con el territorio.

Borja. / Ferran Mallol

Una apuesta firme por la eficiencia energética y recuperación ambiental

Borja impulsa desde 2019 una estrategia que apuesta por la eficiencia energética, las energías renovables y la recuperación ambiental, con proyectos como la renovación del alumbrado LED, la instalación de placas solares, el fomento del autoconsumo y los vehículos eléctricos, así como iniciativas de reforestación y reciclaje. Además, el municipio continúa ampliando esta estrategia con nuevos proyectos que consolidan un modelo de crecimiento respetuoso con el entorno. Entre las próximas actuaciones destaca el desarrollo del Parque de Sopez y la mejora de los espacios verdes. Estas iniciativas contribuyen, además, a impulsar la economía verde y la creación de nuevas oportunidades de empleo.

Perales de Alfambra. / Comunidad de Teruel

Un futuro construido sobre las fortalezas de una tierra y sus gentes

Perales de Alfambra apuesta por un modelo de desarrollo sostenible que combina la protección del medio ambiente, la creación de empleo y la lucha contra la despoblación. A través de proyectos como una planta de biogás, iniciativas de reforestación y el impulso de la economía agroalimentaria, el municipio ha logrado atraer nuevos vecinos. Gracias a esta generación de oportunidades, ha pasado de tener poco más de 200 habitantes a superar los 300 en la actualidad. Además, la rehabilitación de viviendas públicas destinadas al alquiler y el apoyo a nuevas iniciativas empresariales completan una estrategia que busca fijar población y garantizar el futuro de la localidad mediante un crecimiento sostenible.