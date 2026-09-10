Salvador Galve: "La vía única de tren entre Teruel y Sagunto es ilógica, solo se explica por una mano negra"

¿Cuántos ingenieros industriales hacen falta en Aragón para asumir el aluvión de proyectos industriales, económicos, centros de datos y gigafactorías que hemos logrado captar en los últimos años?

Yo creo que tenemos que multiplicarnos, pero se están haciendo bien las cosas. Tenemos el campus Río Ebro, el futuro DAT Alierta y, sobre todo, una proyección internacional de la Escuela de Ingeniería. Luego está la propia sociedad, que demanda profesionales, y las nuevas vocaciones.

El ingeniero industrial es la navaja suiza de la rama de conocimiento...

La ingeniería industrial es, sin ninguna duda, la más polivalente, generalista y versátil. ¿Por qué te lo digo? Porque sabemos un poquito de estructuras, que es lo que hacen los de Caminos; tocamos toda la parte de electrónica y mecánica; la industria química es fundamental, y también la logística. Es, por excelencia, la carrera generalista de la industria. De hecho, de los ingenieros de España, casi la mitad son industriales.

La falta de profesionales es un cuello de botella para la industria de Aragón como lo es el acceso a la red eléctrica. ¿Habrá que priorizar unas inversiones sobre otras?

Si queremos ser una potencia en la industria logística y en la generación de energía, el objetivo es que esa energía se consuma aquí, toda la que podamos, y sobre todo que haya redes de energía garantizadas. Si no, no habrá desarrollo sostenible y desfosilizado. Para que haya centros de datos e industrias necesitamos garantizar la energía. Nosotros hemos apostado por liderar alianzas, como Corredores, yendo de la mano con todas las empresas e instituciones, con una gobernanza técnica fuerte y sin buscar rentabilidades particulares. Lo que hace falta es ir de la mano. Si en Aragón vamos solos, tenemos muy poca fuerza, por eso tenemos que ir con La Rioja, Valencia o Bilbao, y con sus puertos. Si no vas de la mano con otros, en Madrid no te escucha nadie.

"El tema del agua y los centros de datos no es tan fiero como la pintan. Yo he trabajado en el sector del esquí y consume más una estación de esquí que un centro de datos. Y no pasa nada, porque conseguir agua en las montañas es mucho más duro"

Premian a Amazon Web Services, que ha sido el primer operador que ha instalado aquí tres centros de datos. Sin embargo, el proyecto de real decreto para hacer una criba se puede llevar por delante la inversión que plantean en Aragón. ¿Qué valoración hacen desde el Colegio de Ingenieros Industriales?

La valoración que hacemos es de revisión urgente. Ya hemos preparado alegaciones, como han hecho otros actores, como el clúster de la energía, en el que también estamos. Tenemos que pelear, unirnos a otras comunidades para que las cosas se hagan bien. Aragón tiene el formato exacto, como Virginia, para ser eso: sol, espacio, sostenibilidad y posibilidades. El tema del agua no es tan fiero como la pintan. Yo he trabajado en el sector del esquí y consume más una estación de esquí que un centro de datos. Y no pasa nada, porque conseguir agua en las montañas es mucho más duro. Hay que desmitificar y, sobre todo, intentar no polarizar todos los proyectos que nos pueden generar riqueza. Si los polarizamos, nos paramos.

El tramo del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo que conecta Teruel y Sagunto tendrá una vía única. ¿Tiene sentido?

¿Cuántas fábricas que abastecen a Stellantis y a Ford hay entre Zaragoza y Valencia? Muy pocas, porque la autovía es joven: va a cumplir 18 años y llevamos 50 de democracia. La A-23 se hizo porque se inauguró con la Expo, y menos mal que Belloch se empeñó, porque no hubo una autovía entre Zaragoza y Valencia hasta 2008, y ha roto todos los parámetros. Así que hablo de las infraestructuras que vertebran y crean riqueza. Hace falta infraestructura de transporte como el corredor y, en el mundo de la descarbonización, tiene que haber ferrocarril. Valencia está a 20 días de Singapur y a 30 de Taiwán, y, desde el mar del Norte, es el camino más corto para llegar al Mediterráneo llegando desde el Cantábrico en barco y haciendo una conexión en tren hasta Valencia. Es una apuesta en la que todo el mundo está a favor. Pero el proyecto tal y como está planteado es un incumplimiento de la normativa europea de los grandes corredores como uno de altas prestaciones. Así que no tiene sentido que no lo hagamos todo con la misma calidad. Es ilógico, no tiene sentido. Hay algo, una mano negra que no sabemos quién es, que está parando todo. Incluso el estudio informativo plantea, como si fuéramos con un burro, que en las dos pendientes más fuertes que hay, haya que poner una segunda máquina para subir y luego quitarla. Eso es del siglo pasado. No tiene sentido y lo dicen y se quedan tan tranquilos. Es algo vergonzoso.

¿Una mano negra?

Yo creo que, bueno, creo no, estoy seguro, de que en todos los pactos que ha habido con Cataluña, desde la época de Pujol, y que luego Rufián ha confirmado públicamente, Cataluña no va a permitir que hagamos un corredor que los bordee. Creo que ellos ponen al Gobierno un veto: que todas las infraestructuras del Mediterráneo al Cantábrico pasen por Cataluña.

Galve, en un momento de la entrevista. / Miguel Angel Gracia / EPA

¿Es una utopía creer en la conexión entre Valencia,Teruel, Zaragoza hacia Francia?

Bueno, no es una utopía. Son las redes europeas las que están marcando el camino. Hay dos prioridades. Una es la red básica, que se tenía que haber acabado en 2030 y ahora se va a 2040; y la otra es la red global, que es la de 2050, en la que sí que está planteada una travesía central. No hay que hablar de utopías, hay que hablar de datos. Si nosotros tenemos el Plan Mercancías 2030 que ha hecho España y todos los mandatos que ha hecho Europa, es imposible transportar más del 10% por Irún y La Junquera (Figueras). Es imposible. Hay que hacer otra salida si queremos cumplir con el mandato europeo. Pero eso lo saben en Bruselas perfectamente. Lo que pasa es que llegas a tu pueblo y todo son peleas. No tiene sentido. Tiene que ser, por lo menos, que se estudie.

Fue muy replicada su intervención en la Cámara Alta, en el Senado, cuando comentó que para ir de Madrid a Barcelona prácticamente iba en vehículo privado, en coche. ¿Qué problema tiene la alta velocidad ahora mismo en España?

La alta velocidad tiene dos problemas fundamentales. Uno, que no se puede hacer un mantenimiento integral de una línea que no tiene una variante para poder hacer un mantenimiento integral global. O sea, tendría que haber un debate en España sobre converger al ancho europeo, que es la decisión que se tomó ya en el año 89 para hacer el AVE Madrid-Sevilla. Mientras no puedas hacer eso, es imposible. Lo que tienes que hacer es establecer limitaciones de velocidad para minimizar el riesgo —más que garantizar la seguridad, minimizar el riesgo—, porque ya ves que accidentes puede haber en cualquier medio, coche, etcétera. Y tenemos que plantearnos planificar a futuro. No se puede planificar para la legislatura que viene. Las infraestructuras de ferrocarril son las más complejas que hay, porque aparte de ser una autovía de carretera se le une toda la parte de superestructura, que son las vías, la electrificación, las comunicaciones... Son proyectos que se van en el tiempo. Si una autovía cuesta diseñarla y hacerla entre cinco y siete años, las de ferrocarril se van entre siete y diez.

¿Qué pasa con las obras de Adif ? ¿Por qué se están retrasando todas?

Yo creo que las obras cada vez se están complicando más: la falta de técnicos, de mano de obra especializada, la propia licitación pública y, sobre todo, bajo mi punto de vista, la falta también de gobernanza. Se ha creado una separación entre ADIF y Renfe que ningún otro país ha llevado a cabo. Sí que tiene sentido crear un operador, pero al final ¿quién está compitiendo con Renfe? El operador italiano y el operador francés, o sea, el propio operador estatal. Si por un lado va ADIF y por otro lado va Renfe, no hay un mando único en las propias estaciones para arreglar las cosas, para las obras, para coordinar. Y al final eso genera retrasos permanentes porque se duplica la gestión.