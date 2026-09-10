Susín pide "reflexionar" tras el Informe Pisa y la oposición denuncia "caos y privatización" en el inicio de curso

Choque de análisis en este inicio de curso académico en Aragón. Mientras la consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha destacado la "normalidad" en el inicio de las clases, la oposición ha calificado de "caos" y "privatización" este comienzo de curso en el que ha vuelto a haber barracones en algunos centros educativos, se han producido varias denuncias por la gestión de los expedientes de matriculación fuera de plazo y faltan algunos profesores en varios centros de la comunidad.

Desde el Gobierno de Aragón, ha diana se ha puesto en los malos resultados del informe Pisa. La consejera ha pedido "una reflexión profunda" de toda la sociedad, y ha vuelto a señalar a Pedro Sánchez y a la exministra de Educación, Pilar Alegría, por esos malos resultados. "La señora Alegría no está legitimada para dar lecciones de nada después de no hacer ninguna autocrítica con estos dramáticos resultados en Pisa", ha manifestado.

Susín ha asegurado que ha reinado la "normalidad" en la vuelta al colegio de 193.391 alumnos de todas las etapas educativas y ha sacado pecho porque en Aragón "hoy hay más profesionales que nunca trabajando en la educación pública y están mejor retribuidos que nunca".

También ha recordado que el actual Ejecutivo autonómico ha sido el que ha dado el primer paso para regular las actividades extraescolares.

En relación con los resultados del Informe PISA, ha destacado que "el centro del sistema educativo es el aprendizaje del alumno", algo en lo que la izquierda "ha fracasado" y "arrastrado" a la sociedad española. Según Susín, el primer test a la Lomloe arroja un resultado "pésimo" y un fracaso "sin paliativos" de una ley "ideológica" que ha destruido la excelencia académica.

"La educación es un derecho en el que no debe priorizar la ideología, sino el aprendizaje", ha zanjado la consejera, que ha culpado al "falso buenismo" de conducir al "fracaso" en términos educativos.

Críticas a la "autocomplacencia" de la consejera

El portavoz del PSOE en Educación, Jorge Pastor, ha denunciado el "caos del inicio de curso" que, ha añadido, ha sido "ampliamente documentado" en los medios de comunicación y denunciado por colectivos de la comunidad educativa. Además, ha acusado al ejecutivo del PP de no haber "hecho nada más que intentar privatizar el Bachillerato" durante sus tres años de Gobierno.

La portavoz de CHA, Isabel Lasobras, ha asegurado que "la realidad de las aulas" desmiente "rotundamente" lo que ha definido como un "discurso de autocomplacencia" de Susín. "Hay dinero de sobra para la escuela concertada, pero ¿qué ocurre con la escuela pública o la escuela del medio rural?", se ha preguntado la diputada de CHA, quien también ha denunciado la "absoluta falta de seguridad jurídica" con las extraescolares o la falta de implantación de la gratuidad en la etapa de 0 a 3 años.

Según Marta Abengochea, de IU, la de esta semana "más que una vuelta al cole ha sido una 'revuelta' al cole", en un curso que comienza "con los mismos problemas" con los que concluyó el anterior. Además, ha criticado los "ataques privatizadores de las derechas" en esta materia, una política educativa que está "racaneando en la pública para derivar dinero a la privada".

La diputada de Aragón-Teruel Existe Pilar Buj ha observado que el curso comienza con "un toque de atención", dado el resultado del Informe PISA, que "interpela a todos". También ha incidido en que este inicio de las clases llega "ensanchando la brecha" entre la educación en la capital y la que reciben los escolares de pequeñas ciudades, cabeceras de comarca y medio rural, para lo que ha solicitado medidas como planes de incentivos para las plazas de difícil cobertura.

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Por parte de Vox, Lorena García López ha afirmado que tras "años de abandono y de políticas de adoctrinamiento" la obligación del ejecutivo es "revertir ese daño con determinación". Algo que es "reflejo de una ruina educativa" a la que ha conducido "el socialismo y las políticas de todo tipo, incluida la migratoria, que rebajan progresivamente el nivel de exigencia". Por último, la portavoz del PP en Educación, Silvia Casas, ha recalcado que la "culpable" del fracaso escolar en Aragón "se llama Pilar Alegría", que es "responsable de la peor ley educativa" de España.