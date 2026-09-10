De Zaragoza a Bruselas: la ingeniera que convirtió los datos y la estrategia en su pasaporte profesional

A los 25 años, Belén Ortega (Zaragoza, 1971) recibió una oportunidad que cambiaría el rumbo de su vida profesional. Una empresa estadounidense la seleccionó tras un exigente proceso de formación y la envió tres meses a Washington. Su primer día de trabajo, recuerda ahora entre risas, transcurrió a bordo de un crucero por el Caribe junto a otras 3.000 personas. Sus padres, desde Zaragoza, llegaron a pensar que aquello podía ser cualquier cosa menos un trabajo.

Aquella joven ingeniera zaragozana acababa de comenzar un recorrido profesional que la llevaría por Madrid, París, Barcelona, Londres y, finalmente, Bruselas, donde lleva ya 14 años trabajando para McKinsey & Company, una de las principales consultoras estratégicas del mundo. Su historia es también la de una formación técnica que terminó abriéndose camino en un terreno que va mucho más allá de la ingeniería convencional: los datos, la analítica y la toma de decisiones empresariales.

Nació y creció en Zaragoza, donde vivió en el entorno del parque Miraflores y estudió en el colegio Sagrado Corazón. Después cursó Ingeniería Industrial en la Universidad, en el antiguo CPS, ahora denominado Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA), una institución académica en la que se han formado cerca de 7.000 profesionales a lo largo de su medio siglo de historia. La inquietud de Ortega por conocer otros países apareció pronto. Tras terminar la carrera comenzó a trabajar para MicroStrategy —la actual Strategy—, una compañía tecnológica estadounidense especializada en análisis de datos. Aquella experiencia inicial le permitió formarse en Estados Unidos y comenzar una carrera marcada desde el principio por la dimensión internacional.

De vuelta al exterior

Después llegaron Madrid, París, Barcelona y Londres. En la capital británica trabajó durante un año con grandes compañías farmacéuticas. Pero, tras varios años fuera, decidió regresar a Zaragoza en el año 2002. "Vuelvo a mi paz, a mis raíces, con mis padres", recuerda que pensó entonces.

Durante unos seis años trabajó como profesional independiente y colaboró con empresas aragonesas, entre ellas Pikolin. Fue una etapa que le permitió mantener el vínculo con su ciudad y, al mismo tiempo, continuar desarrollando su perfil ligado a la tecnología y el análisis.

Hasta que llegó la crisis de 2008. Para muchos profesionales fue un momento de incertidumbre y destrucción de empleo. Para Ortega terminó siendo también una oportunidad. Sus clientes le comunicaron que iban a hacer un parón y ella decidió aprovechar aquel momento para volver a salir al exterior. Así fue como se incorporó a Accenture en Bruselas y, posteriormente, McKinsey la fichó para su área de estrategia.

"Adoro Zaragoza. Es mi ciudad favorita del mundo", asegura, pero reconoce también que necesita periódicamente "ver aires nuevos y hacer cosas nuevas". Esa mezcla entre las raíces y la curiosidad por el mundo explica buena parte de su trayectoria.

Datos y toma de decisiones

En McKinsey lleva 14 años. Su trabajo está actualmente relacionado con las analíticas de activación de clientes y tiene un carácter global. Su cometido no consiste en diseñar una máquina o dirigir una línea de producción, sino en algo que cada vez resulta más decisivo para las grandes organizaciones: analizar qué están diciendo los datos y convertir esa información en conocimiento útil para tomar decisiones.

Su trabajo se centra en las métricas del negocio, en medir cómo evolucionan y crecen los clientes, cuáles son las áreas óptimas de servirlos y su satisfacción. "Doy los hechos fundamentales que están ocurriendo mes a mes de lo que va bien y lo que no", explica. La estrategia empresarial no puede construirse únicamente sobre intuiciones, sino que debe apoyarse cada vez más en hechos, datos e información. Y ahí es donde Ortega encuentra la conexión entre su formación como ingeniera y su actual actividad profesional.

"La ingeniería te forma el cerebro, no te forma para hacer una labor específica", resume. "Tú has aprendido a pensar, a tener ingenio, a poder resolver problemas". Esa capacidad, sostiene, es lo que convierte a la ingeniería en una formación especialmente versátil. Ella misma es un ejemplo de ello. Estudió una carrera técnica, pasó después por un MBA de ICADE que cursó en Zaragoza para complementar su formación con conocimientos empresariales y terminó desarrollando su carrera en el ámbito de la tecnología, los datos y la estrategia. "La gran satisfacción que tengo es cuando realmente dices: aquí hay que tomar una decisión, se toma y ves que todo mejora", explica.

Un fuerte vínculo con Zaragoza

A pesar de la distancia, no ha perdido el vínculo con su tierra. Regresa a Zaragoza con frecuencia y mantiene una estrecha relación con sus antiguos compañeros del CPS, muchos de los cuales siguen siendo sus amigos más cercanos. Vuelve por Navidad, Semana Santa y, por supuesto, durante las fiestas del Pilar. Este año, confiesa, su hija, de seis años, se vestirá por primera vez de baturra con ella. Y puede que también su marido holandés.

"Mis compañeros de universidad son mis amigos del alma", cuenta. La promoción con la que compartió aquellos años en el CPS tomó caminos diferentes. Algunos permanecieron en Aragón, otros se marcharon y desarrollaron su carrera en grandes empresas y algunos combinaron la actividad profesional con la docencia universitaria. Todos representan, dice, distintas formas de éxito.

Su propia trayectoria la ha convertido además en una voz especialmente autorizada para hablar de la presencia de las mujeres en las carreras científicas y tecnológicas. En su equipo actual, explica, ellas representan aproximadamente el 20%. No cree que la explicación esté en una menor capacidad o interés, sino en los obstáculos que aparecen en diferentes momentos de la formación y la carrera.

Por eso reclama que se anime a las jóvenes a acercarse a la ciencia y la ingeniería. A quienes hoy comienzan una ingeniería les lanza un mensaje que resume también su propia trayectoria. "Es algo muy versátil y puedes acabar trabajando en muchas cosas".