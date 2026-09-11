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Política sanitaria

Agencia Estatal de Salud Pública en Zaragoza: el espacio de Expo Empresarial ya está "acondicionado y equipado" para empezar a trabajar

El Departamento de Sanidad y el Ministerio han mantenido una reunión técnica este viernes para iniciar la coordinación

Un momento de la reunión telemática entre Sanidad y el ministerio, este viernes.

Un momento de la reunión telemática entre Sanidad y el ministerio, este viernes. / GOBIERNO DE ARAGÓN

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha mantenido este jueves la primera reunión de trabajo con el Ministerio de Sanidad para organizar la implantación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP) en Zaragoza. El encuentro, celebrado de forma telemática, supone la primera toma de contacto entre ambas administraciones tras la designación de la capital aragonesa como sede de la futura entidad estatal.

Una reunión que ha permitido iniciar la coordinación institucional necesaria para organizar la llegada de la Agencia a Zaragoza y establecer una hoja de ruta conjunta para su implantación.

Durante la sesión, la directora general de Salud Pública del Ejecutivo autonómico, Aitziber Lanza, ha reiterado que “Aragón está preparada para acoger de forma inmediata la sede la Agencia Estatal de Salud Pública”. En este sentido, ha explicado que el espacio ubicado en Expo Empresarial, de cerca de 900 metros cuadrados y que acogerá a la agencia en sus primeros compases, “ya se encuentra acondicionado y equipado" con mobiliario, suministro eléctrico, sistema de climatización y servicio de limpieza.

La previsión es que en los próximos meses se firme el convenio institucional entre ambas administraciones y se inicie una primera fase de traslado a la sede provisional de Expo Empresarial. Allí comenzará a trabajar parte del personal de la agencia mientras se acometen las obras de adecuación del Pabellón de Aragón, sede definitiva de la Agencia Estatal de Salud Pública.

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La puesta en marcha de este organismo en Zaragoza constituye un proyecto estratégico para Aragón. "Su elección como sede sitúa a la comunidad como referente nacional en materia de salud pública y refuerza su posicionamiento dentro del ámbito sanitario y científico español", han destacado desde la consejería. Además, "supone un reconocimiento a la trayectoria desarrollada por Aragón en este campo y contribuirá a fortalecer el ecosistema sanitario, investigador y universitario de la comunidad".

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