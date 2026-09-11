CCOO también se une a la huelga de limpieza convocada para las fiestas del Pilar

El sindicato Comisiones Obreras ha convocado movilizaciones en la contrata de limpieza de FCC en Zaragoza ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo de la empresa, medida que afectará a toda la plantilla y servicios, que comenzará con paros parciales a partir del 30 de septiembre y la convocatoria de una huelga indefinida a partir del 6 de octubre.

El sindicato ha denunciado en un comunicado que la negociación se encuentra estancada ante la negativa de la dirección de la empresa a mejorar las condiciones laborales de la plantilla.

En concreto, CCOO ha reclamado una mejora salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años. Según los datos que maneja la organización sindical, los trabajadores han perdido alrededor de un 20 % de poder adquisitivo en la última década.

Además de las cuestiones salariales, la organización ha denunciado que la parte empresarial tampoco acepta avanzar en otras medidas planteadas durante la negociación, entre ellas, la jubilación parcial y distintas iniciativas destinadas a facilitar la conciliación de la vida personal y laboral.

CCOO del Hábitat también ha alertado de la creciente precarización de parte de la plantilla, especialmente mediante la utilización de contratos a tiempo parcial para trabajos durante los fines de semana, una situación que, a juicio del sindicato, empeora las condiciones laborales de las personas trabajadoras.

Ante la falta de avances en la negociación, Comisiones Obreras considera que la movilización es la única vía para reclamar unas condiciones laborales y salariales dignas y no cesará hasta que la empresa atienda a mejorarlas.

Sin embargo, como informó CGT este jueves, el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) ha citado de nuevo para el 24 de septiembre a las 9.30 horas a la dirección de FCC y al comité de huelga para intentar evitar el paro indefinido.