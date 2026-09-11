CEOE Aragón entrega los Premios Empresa de Aragón 2026: estas son las ganadoras

CEOE Aragón ha dado a conocer los galardonados en los Premios Empresa de Aragón 2026, que reconocen la excelencia, el compromiso socioeconómico y la aportación al territorio del tejido productivo autonómico. La selección culmina la sexta edición de estos reconocimientos, a la que han concurrido más de 50 candidaturas de empresas y autónomos. Los premios ponen en valor historias de emprendimiento, talento, esfuerzo, capacidad de innovación, creaciónde empleo y contribución decisivaal desarrollo de Aragón.

Los reconocimientos recaen en esta edición 2026 en:

Categoría Autónomo/a: María Isabel Bellostas, quinta generación al frente de uno de los comercios históricos más emblemáticos de Zaragoza y referente en productos vinculados a la identidad culturalaragonesa.

quinta generación al frente de uno de los comercios históricos más emblemáticos de Zaragoza y referente en productos vinculados a la identidad culturalaragonesa. Categoría Pyme: Limpiezas El Torico , empresa turolense especializada en servicios integrales delimpieza, mantenimiento e higiene para empresas, comunidades y particulares.

, empresa turolense especializada en servicios integrales delimpieza, mantenimiento e higiene para empresas, comunidades y particulares. Categoría Gran Empresa: Tereos Starch & Sweeteners Iberia , una de las grandes industrias agroalimentarias de Aragón y de los principales transformadores de maíz de España.

, una de las grandes industrias agroalimentarias de Aragón y de los principales transformadores de maíz de España. Categoría Contribución al Medio Rural: ANAGAN, correduría de seguros de Aragón, con amplia implantación nacional y fuerte vinculación con el territorio y el sector agropecuario.

correduría de seguros de Aragón, con amplia implantación nacional y fuerte vinculación con el territorio y el sector agropecuario. Categoría Proyección de Aragón: Podoactiva , empresa oscense y uno de los mayores referentes internacionales en podología, biomecánica e innovación aplicada a la salud.

, empresa oscense y uno de los mayores referentes internacionales en podología, biomecánica e innovación aplicada a la salud. Categoría Innovación y Tecnología: BSH Electrodomésticos España, líder del mercado español de electrodomésticos y una de las principales compañías industriales de Aragón, con gran trayectoria innovadora.

líder del mercado español de electrodomésticos y una de las principales compañías industriales de Aragón, con gran trayectoria innovadora. Premio Especial del Jurado. Grupo Vitalia, una de las empresaslíderes en servicios geriátricos y cuidado de personas mayores en España con más de 70 centros implantados desde Aragón

La gala de entrega se celebrará el próximo 15 de septiembre en la sede de Caja Rural de Aragón. Reunirá a representantes del tejido empresarial, institucional y social aragonés y servirá también para reconocer el papel de las empresas en un momento de crecimiento, transformación y atracción de inversiones, en el que Aragón está reforzando su posicionamiento industrial, tecnológico y logístico.

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Desde los autónomos y las pymes hasta las grandes compañías, el tejido empresarial es un motor esencial de actividad, empleo y cohesión territorial. Con estos galardones, CEOE Aragón quiere dar visibilidad a la diversidad y fortaleza del tejido productivo y reconocer iniciativas empresariales referentes en distintos ámbitos.