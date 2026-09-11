Continúa el pulso entre la diócesis de Barbastro-Monzón y el Opus Dei por la Virgen de Torreciudad: más de mil años en la ermita y 50 en el santuario

Continúa el puslo entre la Diócesis de Barbastro-Monzón y el Opus Deis por la Virgen de Torreciudad. En un nuevo comunicado, la diócesis ha reiterado su reclamación para que la talla original de Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad regrese a su ermita originaria y expone una serie de aclaraciones sobre la titularidad, posesión y disposición de la imagen y sostiene que la talla pertenece a la Diócesis desde hace más de mil años.

Según relata, durante más de mil años la imagen permaneció en su ermita-santuario, donde fue venerada por generaciones de habitantes de la zona. La Diócesis recuerda también que en la escritura pública de constitución del censo enfitéutico, otorgada el 24 de septiembre de 1962 en favor de Inmobiliaria General Castellana, S. A., entidad que el comunicado vincula al Opus Dei, se estableció expresamente la obligación de «no retirar la imagen de la ermita».

El Obispado sitúa el traslado de la talla en 1975, coincidiendo con la finalización del nuevo templo de Torreciudad. De acuerdo con el comunicado, la imagen fue retirada entonces de la ermita para ser restaurada en Madrid y, una vez terminada la intervención, fue depositada en el nuevo templo en lugar de regresar a su ubicación originaria.

La Diócesis afirma que el entonces obispo de Barbastro, monseñor Ambrosio Echebarría Arroita, requirió posteriormente que la talla regresara a la ermita al considerar que no constaba autorización diocesana para que permaneciese en el nuevo templo. En respuesta, según la nota, el Opus Dei aportó un testimonio notarial relativo a un documento privado atribuido al anterior obispo, monseñor Jaime Flores Martín, que habría autorizado la colocación de la imagen en el nuevo templo. El Obispado asegura que el documento original en el que se basa ese testimonio no le ha sido aportado.

El comunicado añade que tampoco consta en las actas del Cabildo Catedral ni en los archivos diocesanos una autorización para trasladar permanentemente la talla, ni un acuerdo de cesión de su propiedad o de su uso con carácter permanente.

El actual obispo de Barbastro-Monzón, monseñor Ángel Javier Pérez Pueyo, ha reclamado en varias ocasiones el regreso de la imagen. Entre esas actuaciones, la Diócesis menciona un burofax enviado el 7 de septiembre de 2022 a Desarrollo Social, S. A., anteriormente denominada Inmobiliaria General Castellana y vinculada en el comunicado al Opus Dei.

La Diócesis defiende que la presencia de la imagen durante cincuenta años en el nuevo templo no concede por sí sola la facultad de disponer de ella. También sostiene que la construcción de un gran templo junto a la ermita puede contribuir a difundir la devoción mariana, pero no justifica, a su juicio, el traslado de la talla sin la correspondiente autorización.

El Obispado señala además que, una vez restituida la imagen a la Diócesis y a su ermita originaria, podría autorizar traslados temporales al templo de Torreciudad o a otros lugares por razones pastorales, con la coordinación y las garantías que considere necesarias.

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La nota concluye insistiendo en que la Diócesis no reclama, según sus palabras, «ningún privilegio ni nuevo derecho», sino la recuperación de una talla que considera de su propiedad y que salió de su emplazamiento original hace cincuenta años. El comunicado cierra con la afirmación: «Los hijos de Barbastro-Monzón no quieren a su Madre de visita, la quieren en casa».