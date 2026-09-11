Decenas de colegios e institutos de Aragón limitan o cancelan todas las salidas con alumnos por la polémica de los viajes extraescolares

Decenas de colegios e institutos de Aragón ya han decidido limitar o suspender las salidas extraescolares con alumnos del centro ante las dudas e incertidumbre que les genera la norma impulsada por el Gobierno de Aragón. Los claustros de todos estos centros, tras reunirse esta semana en los primeros compases del curso escolar, han tomado la decisión ante la inseguridad jurídica que consideran que tienen los docentes en estas actividades.

Uno de los últimos en sumarse ha sido el Ana María Navales de Arcosur, en Zaragoza, donde "por el momento" estas salidas quedan suspendidas. Además, del mismo modo, denuncian que su plantilla es "excesivamente ajustada" para responder adecuadamente a las necesidades reales del colegio porque, según indican, el colegio presenta ratios "especialmente elevadas" en varias etapas educativas.

El listado de centros que han cancelado sus extraescolares en Aragón es extenso, aunque no oficial, por lo que muchas familias todavía no conocen la decisión. De hecho, hay claustros que al tomar la decisión esta misma semana todavía no lo han notificado de manera oficial a los padres y madres. Eso sí, muchos tienen idea de lo que va a suceder porque en los grupos de WhatsApp de las familias ya circulan listados de centros e institutos que o bien han suspendido las extraescolares o las han limitado. Por ejemplo, el Martínez Garay de Casetas, el Ramón y Cajal de Cuarte o el Gustavo Adolfo Bécquer de Zaragoza han decidido hacer solo salidas a pie por el entorno. Otros como el Condes de Ribagorza, en Benabarre; el Tío Jorge de Zaragoza o el Cervantes de Pedrola han optado por cancelar las salidas que conlleven hacer noche.

Hay otras limitaciones que circunscriben las salidas extraescolares "únicamente" en horario lectivo, como es el caso del Brianda de Luna (Alfajarín); el Andrés Olivan (San Juan de Mozarrifar); o Los Albares (La Puebla de Alfindén). Otros como el colegio Río Sena, en el barrio de Miralbueno, ha cancelado las salidas con pernocta, a excepción de la movilidad del programa Eramus+, donde quieren cumplir el contrato. Y algunos como el centro rural agrupado de Altorricón ha optado por hacer dos salidas con noche y una sin ella.

De entre esas decenas de centros que están adoptando decisiones, hay al menos 15 que ya han comunicado a las familias la decisión de suspender por el momento estas actividades con alumnos fuera. Entre ellos están Arcosur, La Jota, Basilio Paraíso, José María Mir, Espartidero, María Moliner, Marie Curie, San José de Calasanz, Ítaca, Tenerías, Valdespartera III o el Martina Bescós de Cuarte, entre otros.

Un goteo constante

El goteo de cancelaciones, dada la situación, apunta a ser muy numeroso. Las decisiones de los claustros van en la línea de lo que ocurrió a finales del curso pasado, cuando más de 40 centros decidieron suspender este tipo de actividades después de que se conociera la imputación de dos profesores del IES Ítaca de Santa Isabel por un presunto delito de homicidio imprudente tras la muerte de un alumno de 17 años en un viaje escolar a Bélgica en 2022. Estos docentes serán juzgados en enero de 2027, en la Audiencia Nacional, por homicidio por imprudencia en el ejercicio de su responsabilidad.

Ya entonces se exigió al Departamento de Educación protección y la toma de decisiones, lo que llevó a la consejería a elaborar una orden "transitoria". Esto último, precisamente, es lo que no termina de convencer a los claustros, porque se trata de una norma solo para este curso, que se seguirá negociando y que no les aporta la seguridad jurídica que ellos reclaman para los docentes. Tampoco comparten que tengan que ser las direcciones de los centros las que elaboren los protocolos de actuación en las actividades extraescolares.