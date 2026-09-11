Desconvocada la huelga en el club de golf La Peñaza de Zaragoza: estas son las claves del acuerdo

Comisiones Obreras y la dirección del club de golf La Peñaza de Zaragoza han alcanzado este viernes un acuerdo en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) que permite desconvocar la huelga de 48 horas prevista para los días 12 y 13 de septiembre.

El acuerdo contempla la suspensión, de mutuo acuerdo, de la demanda interpuesta por la impugnación del convenio provincial de espectáculos y deportes, ha informado el sindicato en una nota de prensa.

Asimismo, la empresa y la representación de los trabajadores se han comprometido a negociar un pacto que permita actualizar las condiciones laborales de la plantilla.

Como primer acuerdo, se establece una actualización retributiva del 3% para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Además, se ha establecido un calendario de negociación para abordar diferentes materias que afectan a las condiciones laborales de la plantilla, entre ellas, el mantenimiento de las cuatro pagas extraordinarias, la actualización del complemento de antigüedad, la mejora del complemento de incapacidad temporal (IT), el premio de jubilación, la jubilación parcial y anticipada, así como otros pluses y complementos.

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CCOO ha evaluado de manera positiva el acuerdo alcanzado en el SAMA, que permite desbloquear el conflicto y abre una vía de negociación para mejorar las condiciones laborales y retributivas de la plantilla del Club de Golf La Peñaza.