La DPZ aprueba su plan de barrios rurales con 49 actuaciones y casi 1 millón de euros
El proyecto contempla una inversión de 998.000 euros para atender las necesidades específicas de núcleos de población separados, tales como Ardisa, Ejea de los Caballeros, Tarazona o Tauste
La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha aprobado el plan de barrios rurales 2026, que incluye 49 actuaciones que en total suman 998.000 euros, destinado a los 25 ayuntamientos de la provincia que cuentan con este tipo de núcleos separados del casco urbano principal.
En concreto, y a efectos del plan, se consideran barrios rurales aquellos núcleos separados de la capitalidad del municipio que figuran en la encuesta de infraestructura y equipamiento local y que, por sus características poblacionales, estructura de las viviendas, antecedentes históricos y manifestaciones de una peculiar idiosincrasia, pueden ser objeto de un tratamiento diferenciado y específico y que han sido reconocidos como tales a través de distintos acuerdos de la DPZ.
Entre los 40 barrios rurales que pueden acogerse al plan están Ardisa (Casas de Esper), Bárboles (Oitura), Belmonte de Gracián (Viver de Vicor), Biota (Malpica de Arba), Calatayud (Embid de la Ribera, Torres y Huérmeda), Ejea de los Caballeros (Bardenas, El Bayo, Farasdués, Pinsoro, Rivas, El Sabinar, Santa Anastasia y Valareña), El Frasno (Aluenda, Inogés y Pietas), Fuentes de Ebro (Rodén), La Joyosa (Marlofa) y Lucena de Jalón (Berbedel).
También, Luna (Lacorvilla), Monreal de Ariza (Granja de San Pedro), Monterde (Llumes), Morés (Purroy), Murillo de Gállego (Concilio y Morán), Navardún (Gordún), Los Pintanos (Pintano), Sádaba (Alera), Salvatierra de Esca (Lorbés), Santa Eulalia de Gállego (La Sierra de Estronad), Sestrica (Viver de la Sierra), Sigüés (Asso-Veral), Sos del Rey Católico (Campo Real), Tarazona (Cunchillos, Tórtoles y Torres de Montecierzo) y Tauste (Sancho Abarca y Santa Engracia).
Este plan de ayudas va a servir para llevar a cabo actuaciones en materia de conservación y rehabilitación de edificios públicos, en accesos a los núcleos de población, para pavimentación de vías públicas, en mejoras de alcantarillado, en cementerios y servicios funerarios, en las redes de suministro y abastecimiento de agua potable, en la renovación o mejora de alumbrado público o en equipamientos culturales y museos, entre otros.
El diputado delegado de Cooperación, Alfredo Zaldívar ha afirmado que las inversiones permitirán intervenir en ámbitos esenciales para el bienestar de los vecinos.
- La mayor residencia de estudiantes de Zaragoza abre sus puertas con un 85% de ocupación: 'Hemos conseguido llegar a tiempo
- El refugio de Jesús Cintora en Zaragoza: un precioso municipio que le marcó la adolescencia
- El barrio de Zaragoza en el que no hay oferta de vivienda: 'La demanda es brutal, los pisos no salen ni a las plataformas
- Vía libre definitiva a la construcción de 14 viviendas de lujo junto a una de las iglesias más emblemáticas de Zaragoza
- El refugio de David Broncano en Aragón: un encantador pueblo del Pirineo donde se celebra un festival internacional cada verano
- El Ayuntamiento de Zaragoza asegura que sigue buscando un nuevo tren para el Galacho de Juslibol después de que se incendiara
- Los institutos plantan cara al Gobierno de Aragón por las extraescolares: 'No estamos formados para tomar las decisiones que nos exigen
- Un ‘jefazo’ del Ibex 35 viaja a Botorrita para explicar su centro de datos en una tensa reunión con los vecinos