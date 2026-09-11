Los ecologistas creen que la criba del Gobierno a los centros de datos "es insuficiente"

Varias organizaciones ambientalistas, entre las que se encuentran varias delegaciones aragonesas, han presentado un paquete de alegaciones para endurecer el proyecto de real decreto de centros de datos, dado que consideran "insuficiente" la normativa propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer criba de un sector que tiene un fuerte interés por desplegarse en Aragón. Los ecologistas reclaman, sobre todo, poner más límites al consumo de agua y energía.

Las organizaciones Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, junto a otros actores sociales, valoran de forma positiva que el Gobierno avance en la regulación de un sector en rápida expansión, pero creen que la normativa se queda corta para "prevenir y reducir de forma adecuada sus impactos ambientales y sociales". El documento lleva a la mesa de los ministerios de Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital el incipiente malestar social que se está generando en torno a los proyectos de centros de datos de Aragón, como ha ocurrido en Parque Venecia con la iniciativa de Microsoft.

Por ello, los ambientalistas reclaman "una regulación más ambiciosa" que garantice un desarrollo de nuevos centros de datos que "respete los límites ambientales y sociales de cada territorio" y responda a criterios de suficiencia, eficiencia y "cobertura con energías 100% renovables", teniendo en cuenta además los efectos presentes y futuros del cambio climático.

Para el conjunto de organizaciones ecologistas, la avalancha de peticiones de conexión a Red Eléctrica ayuda a entender el reto que supone un despliegue descontrolado de los centros de datos. Citando a la Agencia Internacional de la Energía, un centro de datos para inteligencia artificial de 100 megavatios (MW) "puede consumir al año tanta electricidad como unos 100.000 hogares". Del mismo modo, ejemplifican que el centro de datos proyectado por Meta en Talavera de la Reina (Toledo), con una potencia 248 MW de potencia prevista, contempla consumir hasta 504 millones de litros de agua al año, o lo que es lo mismo: 0,5 hectómetros cúbicos, que es la medida utilizada para los consumidores industriales y agroganaderos.

Las organizaciones advierten de que mejorar la eficiencia de los centros de datos no será suficiente si el consumo total de recursos continúa aumentando sin límites. "La eficiencia no basta si el consumo total de agua y energía sigue creciendo sin límites. Necesitamos un debate social sobre el modelo de infraestructura digital que hemos de construir como sociedad y decidir cuánto, dónde y bajo qué condiciones puede desarrollarse esta nueva expansión”, señalan en un comunicado conjunto.

Amplio respaldo social de otros movimientos y plataformas

A las organizaciones ambientales se unen las procedentes de la academia, organizaciones y plataformas ciudadanas, entre ellas Tu nube seca mi río y No es sequía Es saqueo, No Mega-Centre de Dades, Juventud por el Clima–Fridays for Future, Setem Catalunya, SETEM Hego Haizea, Observatori DESCA, Plataforma 13M, Asociación Naturalista Esparvel, Fundación Quebrantahuesos, Ciudadanas en defensa de la Escuela Pública, Resistencias al Centro de Datos de Fuenlabrada, Gure Hazeia, Arte es Ética, Green Web Foundation, TITIP, CNT Colmenar, O proTEJO (Portugal) y Aigua és Vida.