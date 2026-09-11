El Gobierno de Aragón alega contra el decreto que criba los centros de datos: "Paraliza inversiones en marcha"

El Gobierno de Aragón se suma a la batalla legal para frenar la criba que planea sobre el despliegue de los centros de datos. El Ejecutivo que preside Jorge Azcón presentó este jueves un paquete de alegaciones para tratar de frenar el proyecto de real decreto con el que el Gobierno central quiere poner coto al despliegue masivo de estos complejos tecnológicos en España. El Ejecutivo autonómico considera que el documento propuesto pone en “grave riesgo" las inversiones anunciadas en Aragón vinculadas al sector, que superan los 54.000 millones de euros, aunque esa cifra solo recoge los proyectos con aval autonómico, por lo que es sensiblemente superior.

La DGA cree que el impacto de la nueva normativa sería “particularmente elevado en Aragón", dada la magnitud y el número de las inversiones ya en tramitación "que se verían paralizadas" de aprobarse el borrador del real decreto que han planificado al alimón los ministerios de Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital. Por ello, en sus alegaciones, el Gobierno de Aragón solicita "una revisión integral" del texto para evitar que la nueva regulación "derive, de facto, en una prohibición de la actividad de todo un sector". Así, buscan que el texto respete los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica, neutralidad competitiva y adecuación a la realidad tecnológica y energética.

Las alegaciones presentadas por la consejería de Economía que dirige Eva Valle señalan que la redacción de la norma “compromete seriamente" el desarrollo de una infraestructura "clave" para la economía del siglo XXI, la transformación digital, la autonomía tecnológica europea y la competitividad de España. Para el Ejecutivo aragonés, su modelo ya defiende un “impulso sostenible, seguro y eficiente de los centros de datos”, por lo que considera que los requisitos incorporados en el proyecto de real decreto "distan mucho de alcanzar el necesario equilibrio entre sostenibilidad y viabilidad económica, técnica y jurídica". Por todo ello, creen que la criba del Gobierno central "podría traducirse en una paralización efectiva tanto de las inversiones en marcha como de nuevas inversiones".

Requisitos "de imposible cumplimiento"

Entre otras cuestiones, el Gobierno de Aragón reclama la revisión de los requisitos energéticos, ya que la normativa, tal y como está planteada, obligará a cubrir el 80% del consumo del centro de datos con energías renovables, demostrando correlación horaria entre la generación y el consumo y utilizando parques de energía renovable que hayan entrado en funcionamiento, como mucho, 18 meses antes que el data center. La DGA piensa que estos hitos son, simple y llanamente, "de imposible cumplimiento". "No constituyen un mecanismo de ordenación de la actividad, sino más bien una barrera efectiva para el desarrollo tanto de centros de datos ya en tramitación como de nuevas instalaciones", recogen las alegaciones.

Además, el Ejecutivo aragonés solicita que haya un régimen transitorio para evitar que la nueva normativa tenga efectos retroactivos, ya que, en su opinión, supondría "la ruptura de la seguridad jurídica y la confianza legítima" en la que se basan la competitividad de España y de Aragón como destino de inversiones estratégicas. La DGA cree que este punto “incrementa el riesgo de litigiosidad y de posibles reclamaciones patrimoniales contra las administraciones públicas con el consiguiente impacto en las cuentas públicas”.

El Gobierno aragonés entiende, del mismo modo, que el proyecto de real decreto supondría contar con un régimen "significativamente más restrictivo que el actualmente existente en el ámbito europeo”, lo que podría promover una deslocalización de las inversiones hacia los mismos. Por último, el Ejecutivo autonómico cuestiona la Memoria del Análisis de Impacto Normativo que acompaña al proyecto, por no incorporar una evaluación rigurosa de los efectos económicos, sobre la competencia, presupuestarios y territoriales de la regulación propuesta. Las alegaciones subrayan que una norma con capacidad para condicionar inversiones de decenas de miles de millones de euros debería incluir una valoración rigurosa de sus efectos sobre el empleo, la actividad económica, la inversión y la competitividad de los territorios más afectados, entre ellos Aragón.