Inversiones estratégicas en la comunidad
El Gobierno de Aragón asegura que "ningún centro de datos proyectado en Aragón cumple los requisitos del Gobierno"
El Ejecutivo autonómico exige una revisión integral del borrador de real decreto con el que el Gobierno central quiere cribar los complejos tecnológicos en España
El Gobierno de Aragón asegura que "ninguno" de los 30 centros de datos que planean instalarse en la comunidad autónoma cumple con la nueva regulación propuesta por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que se ha propuesto hacer una criba en el sector a través de un real decreto que recoge unos exigentes requisitos en materia de energías renovables, consumo de agua o soberanía digital. Así lo ha asegurado la consejera de Economía, Eva Valle, después de presentar las alegaciones del Ejecutivo aragonés al borrador del nuevo marco normativo, quien ha alertado del "riesgo" de fuga de inversiones milmillonarias anunciadas en la comunidad autónoma.
El Gobierno aragonés presentó este jueves una batería de alegaciones contra el borrador elaborado al alimón por los ministerios de Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, que, entre otras cuestiones, obligará a cubrir el 80% del consumo del centro de datos con energías renovables, demostrando correlación horaria entre la generación y el consumo y utilizando parques de energía renovable que hayan entrado en funcionamiento, como mucho, 18 meses antes que el data center. Para Valle, estos requisitos en la práctica "no constituyen un mecanismo de ordenación del sector", sino "una barrera muy efectiva de entrada" y una "cuasiprohibición", cuya gravedad requeriría "una norma con rango de ley" y no un real decreto.
Varios de los proyectos anunciados en Aragón, como las inversiones de Microsoft y Blackstone, preveían comenzar las obras de construcción de los complejos tecnológicos antes del final de 2026, incluso el gigante tecnológico fundado por Bill Gates ya ha comenzado incluso con labores de acopio de materiales en el emplazamiento de Zaragoza. Preguntada la consejera por si el documento actual podría paralizar o suspender el comienzo del grueso de las obras, Valle ha afirmado que corresponde a las empresas comunicar tales decisiones, pero que "sin duda" el borrador del decreto "pone completamente en riesgo todas esas inversiones".
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