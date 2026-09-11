Este es el listado de centros de Aragón que han cancelado o limitado sus actividades extraescolares

Son numerosos los colegios e institutos de Aragón que, en este comienzo de curso, han optado por suspender las salidas del centro con alumnos para realizar actividades extraescolares debido a la inseguridad jurídica que consideran que tienen los docentes. No existe un listado oficial, aunque entre las familias circulan varios mensajes de WhatsApp que recogen la enumeración de centros que habrían adoptado decisiones.

Asimismo, entre los que han aprobado en sus claustros no realizar actividades fuera del centro este curso y que han sido confirmados por este diario figuran al menos 15 colegios e institutos. Son los siguientes:

-CPI El Espartidero

-IES Itaca

-CPEIP Tenerías

-CPI Valdespartera lll

-CEIP Peñaflor de Gállego

-CPI La Jota

-CEIP José María Mir

-CEIP Juan Pablo Bonet (Movera)

-CEIP Basilio Paraíso

-CEIP María Moliner

-CEIP Marie Curie

-CEIP San José de Calasanz

-CEIP Santo Domingo

-IES Martina Bescós (Cuarte de Huerva)

-CEIP Arcosur

Por otro lado, circula otro listado donde se matizan las limitaciones de algunos de los centros respecto a las extraescolares y se añaden, además, otros que finalmente las han suspendido. Esta última cuestión no ha podido ser contrastada por este diario. Así, en ese mensaje de WhatsApp se apunta que otros centros como el CEIP Jerónimo Zurita, CEIP José Camón Aznar, CEIP Ángel Escoriaza, CEIP Julián Nieto Tapia, CEIP Hispanidad, CEIP Foro Romano, CPI Soledad Puértolas o CEIP La Almozara, entre otros muchos, también han suspendido sus extraescolares.

Entre los que han puesto limitaciones concretas están, según ese listado:

-CPI Condes de Ribagorza (Benabarre). Salidas sin pernocta y las de día dependiendo de si hay personal voluntario para ir.

-CEIP Belia (Belchite). Salidas sin pernocta.

-CEIP Gustavo Adolfo Bécquer. Solo salidas en el entorno.

-CEIP Tío Jorge. Salidas sin pernocta.

-CEIP Cervantes (Pedrola). Salidas sin pernocta

-CEIP Sainz de Varanda. Solo salidas en el entorno.

-Ceip Ramón y Cajal (Cuarte). Solo salidas en el entorno.

-CPI Río Sena. Salidas sin pernocta, a excepción este curso del programa de movilidad ERASMUS+.