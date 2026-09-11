El ministerio cree que Aragón ha concentrado una "previsión irreal" de inversiones en centros de datos

El Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) cree que Aragón ha acaparado una "previsión irreal" de inversiones en centros de datos en los últimos años que podría contribuir al desarrollo "desenfrenado" de un sector que podría desestabilizar el precio de la luz. Desde el departamento que dirige la vicepresidenta Sara Aagesen manifiestan que si los proyectos que cuentan con permisos de acceso a la red eléctrica se conectaran al sistema, "triplicarían el consumo actual de toda la comunidad", aunque bien es cierto que Aragón produce el doble de la electricidad de la que consume, hecho por el que vende energía a las comunidades vecinas, y tiene en tramitación una importante cantidad de megavatios de generación.

Para evitar, en todo caso, un "crecimiento desenfrenado" del sector que termine impactando en la factura de la luz,Transición Ecológica se ha lanzado, junto a los ministerios de Economía y Transformación Digital, a hacer una criba entre los promotores de centros de datos para seleccionar de entre todas las iniciativas, las mejores en materia de resiliencia, soberanía digital y sostenibilidad energética e hídrica. Sin embargo, las duras exigencias del borrador han soliviantado a los gigantes tecnológicos y a las comunidades autónomas del PP en las que se proyectan estas inversiones, lo que ha provocado que el proyecto de real decreto haya recibido más de 600 alegaciones, pero Transición Ecológica asegura que "un número muy relevante manifiesta preocupaciones ambientales y sociales".

El ministerio justifica que la necesidad del borrador de real decreto en que países como Irlanda, Países Bajos o EEUU han sufrido un crecimiento "desordenado" de centros de datos, lo que ha provocado "fuertes incrementos del precio de la electricidad", citando que en el caso del país norteamericano "se auguran subidas del 70% hasta 2030 en grandes regiones", así como tensiones por el abastecimiento de agua y un fuerte rechazo social, que está provocando moratorias a nuevas instalaciones y la pérdida del apoyo público por el coste político.

Según dice el ministerio, Aragón tiene un pico de demanda de 1.700 megavatios (MW), y los centros de datos tienen concedidos accesos por 2.400 MW en la red de transporte y otros 1.300 MW en distribución. En realidad, los proyectos sobre la mesa que tiene Aragón alcanzan una magnitud mucho mayor, de al menos 5.500 MW, según los datos contabilizados por este diario en la documentación publicada en los distintos planes de interés general de las 11 iniciativas avaladas por el Ejecutivo aragonés para levantar una treintena de centros de datos.

Presión sobre la red de distribución

La presión afecta tanto a la red de transporte (que opera Red Eléctrica y a la que se conectan los grandes consumidores) como a la red de distribución (la que operan las eléctricas y a la que se conectan las pequeñas industrias y las viviendas). En este último caso, los centros de datos han acaparado el 67% de los nuevos accesos a las redes de media y baja tensión.

Según el ministerio, toda la generación renovable con la que cuenta Aragón (unos 18.500 GWh al año) "no sería suficiente para alimentar los centros de datos que ya tienen acceso concedido", que añade que ahí no se cuentan "otras solicitudes ni el resto de las demandas residenciales, industriales". Sin embargo, desde el ministerio hacen referencia a la generación bruta de la comunidad a cierre de 2025, algo que obvia que una buena parte de la generación de Aragón no puede aprovecharse plenamente por las limitaciones de las infraestructuras de transporte y evacuación de la electricidad. De hecho, la producción renovable de la comunidad fue un 4,5% más baja en 2025 que en el año previo pese a que se siguieron instalando renovables, debido, en parte, al gran apagón, que aumentó las aportaciones de las centrales térmicas al sistema para mantenerlo estable durante varios meses en detrimentro de la energía renovable.

Aún con todo, es cierto que Aragón difícilmente podría asumir el aluvión de proyectos electrointensivos que están sobre la mesa del Gobierno de Aragón, que multiplicarían por cinco el consumo actual de Aragón al disparar la factura de la comunidad por encima de los 50.000 GWh.

"La Estrategia de Inteligencia Artificial, actualizada en 2024, prevé un despliegue de centros de datos acorde con las previsiones del sector, con una potencia de computación acumulada de 2,5 gigavatios (GW) para 2030, equivalentes a unos 4 GW de demanda eléctrica", señalan las citadas fuentes. Sin embargo, ya se han concedido derechos de acceso y conexión a las redes eléctricas para estos complejos tecnológicos por más de 12 GW eléctricos, el triple del objetivo sectorial, y hay un número muy relevante de solicitudes.