El PSOE Aragón se conjura con las elecciones municipales en el horizonte: "No hay un dedo divino, será la militancia la que elija a los candidatos"

La ejecutiva regional del PSOE Aragón, presidida por Pilar Alegría, se ha reunido en la tarde de este viernes en la sede de Conde Aranda para comenzar a perfilar un curso político con muchas aristas, marcado por las elecciones municipales que se celebrarán en 2027 y el proceso previo de primarias que deberá designar a los candidatos para las cuatro principales ciudades: Zaragoza, Huesca, Teruel y Calatayud. Un 23 de mayo en el que los socialistas afrontan el difícil reto de volver a gobernar en ellas y, de paso, mantener la Diputación Provincial de Zaragoza, la única gran institución que gobiernan en la comunidad desde 2023.

"Afrontamos cada curso con ilusión, y si es electoral con el doble. Vamos a dar a la ciudadanía los mejores candidatos, los mejores programas y vamos a hacer lo posible por recuperar las ciudades donde no gobernamos", ha afirmado tras la ejecutiva Jesús Morales, portavoz del PSOE aragonés, además de alcalde de Quinto de Ebro. Morales, eso sí, no se ha mojado respecto a posibles candidaturas, un día después de que la portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, no se descartase para repetir contra Natalia Chueca.

El portavoz socialista ha anticipado que es la dirección federal quien marca el calendario para las primarias, que en poco más de mes y medio abren el proceso de precandidaturas en las cuatro ciudades. "No somos como otros partidos que han salido corriendo a hacer vídeos para agradecer a Feijóo su designación, como hemos visto por parte de las alcaldesas de Zaragoza (Chueca), Huesca (Lorena Orduna) y Teruel (Emma Buj). En el PSOE no hay un dedo divino, creemos en la democracia y será la militancia la que elija a sus mejores candidatos", ha zanjado.

Lola Ranera, junto a Fernando Sabés y Teresa Ladrero, entre otros, en la ejecutiva regional del PSOE Aragón de este viernes. / Josema Molina

Respecto al curso político en las Cortes de Aragón, que entre el jueves y este viernes han celebrado su primer pleno ordinario, Morales ha tendido la mano al Gobierno de Jorge Azcón, aunque con críticas a su gestión y matices a ese ofrecimiento. "Nuestra voluntad por alcanzar acuerdos no significa que vayamos a renunciar a nuestra tarea como oposición", ha querido dejar claro, antes de criticar el "desprecio" del popular y "de sus socios de gobierno, Vox".

Sanidad y educación

El socialista, diputado y portavoz adjunto del PSOE en La Aljafería, ha puesto el foco en dos cuestiones: la educación y la sanidad. "Vamos a estar vigilantes al deterioro de los servicios públicos y ante cualquier intento de privatización y externalización", ha anticipado, acusando al Ejecutivo autonómico de "falta de planificación" en materia escolar.

"Azcón no puede seguir responsabilizando a los demás. Lo hemos visto con el informe PISA. La Lomloe es la misma aquí que en Madrid, pero ahí Ayuso presume de resultados y gestión y aquí Azcón la usa para confrontar", ha remachado Morales, que ha añadido: "(Azcón) lleva tres años gobernando y ha tenido tres Gobiernos distintos, pero sigue comportándose como si acabara de llegar. Cuando algo falla, culpa a Sánchez, a Alegría o al Gobierno anterior".

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Respecto a la sanidad, ha subrayado que estarán "vigilantes" en torno a las listas de espera, la salud mental, la atención primaria o la falta de profesionales. "Cualquier proceso que se haga para derivar a la privada será denunciado por el PSOE", ha advertido Morales, que ha asegurado que los socialistas harán una oposición "responsable, útil e inteligente", insistiendo en esa "mano tendida" que, dice, han "demostrado en los incendios forestales". En relación a esto último, ha llamado a "escuchar a los alcaldes, vecinos, agricultores, ganaderos y empresarios". "Hay que acompañarlos en la emergencia, pero también en la reparación".