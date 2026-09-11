El refugio de Penélope Cruz en Aragón: el pueblo que le dio un curioso apodo y marcó su vida

Penélope Cruz y Javier Bardem han regresado juntos al Festival de Venecia como protagonistas de Búnker, una nueva película dirigida por Florian Zeller. La pareja de actores, que vuelve a compartir pantalla, tiene además un vínculo muy especial con Aragón: fue durante el rodaje de 'Jamón, Jamón' cuando se conocieron, en las tierras de Los Monegros. En concreto, Monegrillo guarda algunos de los escenarios de aquella película y el curioso apodo que el director Bigas Luna puso a una joven Penélope Cruz: 'La Perla de Monegrillo'.

Los dos actores han regresado a la Mostra de Venecia como protagonistas juntos de una nueva película, Búnker, después de haber compartido pantalla en títulos como Jamón, Jamón; Vicky Cristina Barcelona o Loving Pablo, filme que también les llevó a Venecia en 2017 junto a su director Fernando León de Aranoa.

Javier Bardem y Penélope Cruz, un matrimonio frente a los 'Bunker' del mundo en Venecia / El periódico

En esta ocasión, su película presentada está dirigida por el director francés Florian Zeller. La cinta está basada en algo que paso en la vida real: la noticia de que Mark Zuckerberg, fundador de la red social Facebook, estaba construyendo un búnker subterráneo secreto en Hawái como refugio ante un hipotético fin del mundo. De este modo, Javier Bardem interpreta al arquitecto y Penélope Cruz encarna a su mujer viviendo los diferentes dilemas morales y problemas que presenta la petición del magnate.

Penélope Cruz, ‘La Perla de Monegrillo’

Viajando al pasado, tenemos que remontarnos hasta 1992 para encontrar el momento donde Penélope Cruz y Javier Bardem coincidieron en un rodaje y se conocieron. Fue para la película de Vigas Luna Jamón, Jamón y el escenario elegido para la película fue Aragón. Ahí, en el desierto de Los Monegros, el director catalán, apodó a la entonces joven actriz "La perla de Monegrillo", augurándole una gran trayectoria en la interpretación que, efectivamente, ha tenido.

En aquel drama romántico, Penélope Cruz interpreta a una joven que está a punto de casarse y que se ve envuelta en una historia de seducción con un joven aspirante a torero, interpretado por Javier Bardem. La película fue un éxito tanto para el director y el elenco como para el escenario, ya que contribuyó a popularizar la imagen de Aragón como escenario cinematográfico y sobre todo los municipios de Los Monegros como es el caso de Monegrillo.

Los escenarios de Jamón, Jamón

En las áridas tierras monegrinas rodaron gran parte de la película y son varios los lugares que destacan. Por ejemplo, el toro de Osborne en Peñalba que se convirtió en uno de los grandes iconos de la película.

Toro de Osborne en Peñalba, icono de la película 'Jamón Jamón' / El Periódico

Pero si hay un municipio que destaca especialmente, ese es Monegrillo. Ahí, en el antiguo campo de fútbol se rodó la primera escena de 'Jamón, Jamón', aquella en la que Javier Bardem practicaba con el capote. En la localidad estuvieron bastante tiempo rodando por sus alrededores por lo que fue un punto de reunión y trabajo. Así, encontraron en el bar Las Vegas su establecimiento habitual para que todo el equipo pudiera comer. Lamentablemente, el negocio cerró.

Qué ver en Monegrillo

Monegrillo, además de por estos planos de Jamón, Jamón, cuenta con numerosos atractivos turísticos. La localidad ubicada en la comarca de Los Monegros es hoy en día una de las áreas esteparias más impresionantes del sur de Europa y está a los pies de la sierra de Alcubierre.

En sus calles se puede visitar la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción que combina el estilo neoclásico y la arquitectura contemporánea. La primitiva iglesia data del S. XVIII, pero tras el deterioro sufrido durante la Guerra Civil, fue reconstruida. Además, recorriendo su entramado urbano se encuentran diferentes casas solariegas, por ejemplo, la Casa Panivino que actualmente alberga el Centro de Interpretación de las Estepas de Monegros (espacio que muestra el ecosistema local y una sala dedicada a la apicultura tradicional).

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción en Monegrillo / Turismo Aragón

Asimismo, Monegrillo cuenta con un refugio antiaéreo, el de la Cueva del Castillo. La recuperación del enclave recrea el ambiente original de las galerías durante la Guerra Civil. Otras alternativas al visitar el municipio son hacer excursiones por sus alrededores. Por ejemplo, ir caminando hasta la Ermita de San Benito o disfrutar de los caminos en la sierra de Alcubierre y en el llano semidesértico hasta llegar al mirador del barranco de la Gabardera.