Casi siete meses de espera para conocer las notas de la oposición de Enfermería en Aragón: “Es vergonzoso y no tiene justificación. Nos han tomado el pelo”

Entre el 15 de febrero y el 9 de septiembre han pasado casi 7 meses. Ese el tiempo que han tenido esperar para conocer su nota los casi 6.500 aspirantes a la oposición de Enfermería del Servicio Aragonés de Salud en la que se convocaban 783 plazas. Un examen celebrado en las tres capitales de provincia para conseguir plaza fija y que hasta esta misma semana no se ha resuelto. La demora ha provocado la "indignación y el hartazgo" de los aspirantes, que han visto como en este más de medio año se han publicado calificaciones de otras categorías del Salud cuyos exámenes se realizaron después del 15 de febrero. "Es vergonzoso y no tiene justificación. La situación ha generado mucha incertidumbre laboral y sentimos que nos han tomado el pelo", declara a este diario una enfermera afectada que trabaja en un hospital de Zaragoza.

Y los datos definitivos todavía "tardarán en llegar" porque ahora se abre la fase para presentar méritos, realizar correcciones y luego volver a puntuar con las actualizaciones. "Nos vamos a plantar en dos años de espera para conocer el resultado definitivo de nuestra oposición. Esto no había pasado nunca", añade. Casualmente, esta oposición de Enfermería del Salud se tuvo que retrasar una semana por las elecciones autonómicas del pasado mes de febrero. "Ya nació gafada", señala esta enfermera, que juntos a sus compañeros confiaba en tener la nota antes de que terminara el verano. "El 31 de julio salieron resoluciones de nota de celadores, de Tcaes... pensábamos que ya nos iba a tocar porque además también había previstos traslados, pero nada. Fue a partir de ahí cuando nos empezamos a mover para denunciar la situación", indica.

Aspirantes a la oposición de Enfermería el 15 de febrero. / PABLO IBÁÑEZ / EPA

Varios sindicatos han intentado conocer el estado del procedimiento en este tiempo, pero sin respuesta. La publicación de las notas, finalmente, tuvo lugar este pasado miércoles. Fuentes del Departamento de Sanidad aseguraron a este diario que el proceso se ha prolongado algo más de lo inicialmente previsto "debido a determinadas incidencias surgidas durante su tramitación, ajenas al Salud y al departamento y al normal desarrollo del procedimiento, que ha sido necesario resolver", señalaron. "La prioridad ha sido en todo momento asegurar un proceso garantista", añadieron.

"Hay compañeros que están pendientes de 25 puntos para la bolsa"

Los opositores, además, alertan de las consecuencias "directas" que este retraso puede tener en las bolsas de empleo. "A finales de octubre se hace una actualización de los puntos en bolsa y hay compañeros a los que les faltan los 25 puntos de la oposición. Son muchos y pueden ser determinantes para acceder a un puesto de trabajo", indica esta enfermera. En cualquier caso, dado que el Salud ya ha publicado esta semana las notas, desde el departamento aseguran que "no existe motivo de preocupación" sobre las posibles afecciones en las bolsas de empleo, ya que las circunstancias de demora "se han tenido en cuenta y se han adaptado los plazos necesarios para evitar que el retraso pueda ocasionar perjuicio alguno a los aspirantes", matizan.

Las oposiciones de Enfermería del 15 de febrero de este año. / PABLO IBÁÑEZ / EPA

"Imagínate que si las notas no están incorporadas antes de que finalice el mes, esos compañeros no podrían añadir sus puntos y por tanto podrían quedar fuera del próximo corte de la bolsa, pese a que el examen se realizó hace más de medio año. Ese temor ha sido muy grande", explica la afectada.

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La oposición de febrero tenía como objetivo la consecución de plaza fija para Enfermería en la sanidad pública de Aragón. En este tiempo, mientras se ha resuelto la convocatoria, ha sido el personal interino quien ha estado ejerciendo en estas plazas. Una vez que se incorporen los aspirantes que han conseguido el puesto fijo, los interinos cesarán, pasarán a la bolsa o, en el mejor de los casos, se harán con la plaza en propiedad si han aprobado la oposición. "Cuando el miércoles nos enteramos que ya estaban publicadas las notas me llevé una alegría, pero también fue un sentimiento encontrado en plan: ¡ya era hora!", concluye esta profesional sanitaria.