La travesía interminable de la transición justa de Andorra: seis años a la espera de un futuro 'en verde'

El aventurero inglés George Meegan protagonizó entre 1977 y 1983 una de las mayores travesías de todos los tiempos. Caminó sin descanso desde el fin del mundo, en Ushuaia, hasta Prudhoe Bay, en la costa ártica de Alaska. Seis años tardó Meegan en recorrer los más de 30.000 kilómetros del continente americano, un tiempo que, curiosamente, es el mismo que ha transcurrido desde que la central térmica de Andorra se apagó el 6 de junio de 2020. El cierre, sin embargo, dio comienzo a una travesía más ardua que la del expedicionario británico: la de los trabajadores y vecinos del entorno de la villa minera, a los que se les prometió una transición justa por el fin del carbón que no ha cristalizado.

El cierre de la térmica de Andorra, que Endesa explotaba desde su inauguración en el 1981, tenía un componente simbólico. El Ministerio de Transición Ecológica eligió el Bajo Aragón para desplegar el primero de los 22 concursos con los que nuevos proyectos de energías renovables generarían la electricidad que antes producía el carbón. La fórmula era sencilla: la capacidad de transporte de energía liberada por el cierre de las térmicas se adjudicaría a proyectos de energía verde que incluyeran un alto impacto socioeconómico y la creación de puestos de trabajo estables. El número mágico en Andorra eran los 1.202 megavatios (MW) del nudo Mudéjar.

Voladura de la chimenea de la central térmica de Andorra. / Jaime Galindo.

El concurso se lanzó en noviembre de 2021 y un total de 10 ofertas fueron admitidas a la concurrencia después de la primera fase, entre las que se situaban proyectos de Endesa (que ya explotaba la térmica), de Forestalia, de CIP (con la planta de hidrógeno verde Catalina), Térvalis y EDP (planteaban una fábrica de amoniaco e hidrógeno verde) o Acciona, entre otros.

Casi un año después, el ministerio deshojó la margarita. Enel Green Power, la filial de renovables de Endesa, había logrado atar el nudo en solitario. La compañía había presentado la oferta mejor valorada por los técnicos, sirviéndose de una suerte de artimaña legal mediante la que presentaban un proyecto de 953 MW. El truco estaba en las bases: si el primer adjudicatario no copaba toda la capacidad liberada, la sobrante solo se concedería a un segundo adjudicatario para un proyecto con 250 MW, condición que no se cumplía, así que Endesa se adjudicó en la práctica todo el nudo maximizando la puntuación de su proyecto. La eléctrica se impuso con solvencia sobre sus oponentes al lograr 72,15 puntos sobre 100, aunque los técnicos le dieron cero puntos en el apartado relativo a la minimización del impacto medioambiental.

Endesa lanzó su proyecto a bomba y platillo, culminó la demolición de la central térmica que había explotado durante 40 años y anunció que su inversión se ampliaba hasta los 1.700 millones de euros para alcanzar una potencia instalada de 1.848 megavatios, un tercio más de la que se podía evacuar por el nudo Mudéjar, con la creación de 500 puestos de trabajo fijos y 6.300 en total.

El tiempo se detuvo entonces. El proyecto empezó a acumular polvo en los despachos de Transición Ecológica, el encargado de tramitar las autorizaciones ambientales pertinentes. Los responsables de Endesa aseguraban que el proyecto no estaba parado, sino que avanzaba satisfactoriamente, pese a las críticas de los sindicatos mineros y los extrabajadores de la central.

El varapalo llegó un día de febrero de este mismo año, cuando los técnicos del ministerio tumbaron la mayor parte del proyecto de Endesa por los riesgos ambientales que entrañaban los aerogeneradores para especies protegidas y sobre espacios naturales. De los 1.844 megavatios inicialmente planteados, solo 403 MW tienen hoy la autorización ambiental, de los que solo pueden conectarse al nudo Mudéjar un total de 265 MW.

Este jueves, el Gobierno ha lanzado la tramitación para retocar los criterios del concurso con el fin de reasignar los 937 MW que quedan disponibles en el enchufe de Red Eléctrica. La intención es agilizar todo el proceso, así como la tramitación ambiental de los nuevos adjudicatarios, para que la transición justa se cristalice lo antes posible. Mientras tanto, Andorra lleva seis años aguardando un futuro industrial para una tierra que abanderó el adiós al carbón.