La cobertura de las elecciones autonómicas del 8F de Aragón TV recibe el Premio FesTVal-FORTA

Aragón TV ha recibido este sábado el Premio FesTVal-FORTA 2026 por la cobertura informativa de las elecciones autonómicas del 8 de febrero, en el transcurso de la gala de clausura del Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz. El galardón distingue el mayor despliegue técnico y humano realizado por la cadena autonómica en sus veinte años de historia para cubrir una cita electoral.

La cobertura premiada movilizó a cerca de 200 profesionales, con tres platós simultáneos, más de 20 puntos de directo, 15 cámaras de estudio, otras 15 cámaras ENG y un importante refuerzo tecnológico que incluyó, entre otras innovaciones, la primera experiencia de realización remota de Aragón TV, además de realidad aumentada, un dron exterior y nuevos recursos gráficos para el seguimiento del escrutinio.

La noche electoral del 8F fue, además, un éxito rotundo de audiencia. El especial de resultados alcanzó un 33,5% de cuota de pantalla, mientras que el sondeo exclusivo firmado por GAD3 logró un 29,8% y el análisis posterior un 30,7%. En conjunto, el especial lideró su franja con una media del 30,1% durante más de cuatro horas de emisión, en una jornada en la que Aragón TV cerró el día con un 20,1% de share, situándose como la televisión con mayor cuota de pantalla de España.

La directora general de la CARTV, Raquel Fuertes, ha destacado que este reconocimiento “premia un trabajo profundamente colectivo e imprescindible para ofrecer otras miradas, conservar nuestros acentos, contar nuestra cultura, proteger nuestra identidad y dar voz a quienes no la encuentran en otros lugares”. Fuertes ha reivindicado el trabajo de los medios de proximidad “espejo en el que un territorio se reconoce y la voz que impide que sus historias se pierdan en el ruido del mundo”.

Por su parte, la presentadora de Informativos de Aragón TV, Noemí Núñez, ha señalado que “estar cada día al otro lado de la tv para contarle a los aragoneses lo que pasa en su pueblo, en su barrio, en su comunidad es un privilegio, y saber que cada día nos sigue tanta gente refuerza la labor que hacemos todos los que nos trabajamos en este informativo”. Núñez ha añadido que “este premio no es un premio para Aragón TV, es un premio a la fidelidad de los espectadores, a los que el 8 de febrero siguieron las elecciones con nosotros y a los que confían en nuestro trabajo cada día”.

El dispositivo especial del 8F culminó una amplia cobertura electoral desarrollada por Aragón TV desde el inicio de la campaña, con 12 horas de programas informativos especiales, entre ellos el regreso del Cara a cara, el Debate a ocho, las entrevistas individuales a los candidatos y el especial de la noche electoral.

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Junto a la cobertura electoral de Aragón TV, los Premios FesTVal-FORTA 2026 han distinguido también a otros dos contenidos de televisiones autonómicas: ‘Ailoviu’, de Radiotelevisión de la Región de Murcia, consolidado como referente de entretenimiento y cercanía en las tardes de La 7, y ‘La Cuina de Morera’, de À Punt, por su labor de divulgación de la gastronomía mediterránea y los hábitos de vida saludables de la mano del chef Jordi Morera y la nutricionista Ana Sirvent.