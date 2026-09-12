La confederación nacional de ampas llevará al ministerio el conflicto por las extraescolares de Aragón

El conflicto en torno a la celebración de las actividades extraescolares en los colegios e institutos de Aragón, con varios claustros renunciando a ellas este curso ante la "indefensión jurídica" que aseguran sentir los profesores tras el caso del IES Ítaca, llegará este mes de septiembre al Ministerio de Educación. CEAPA, la confederación nacional de ampas, ha celebrado este fin de semana la primera junta directiva del presente curso escolar en Zaragoza, donde se ha reunido con Fapar, y tiene la intención de elevar este asunto en la reunión que mantendrá en las próximas semanas con el equipo de Milagros Tolón. Además, no descarta hacer lo propio con la concertación del Bachillerato, suspendida cautelarmente en la comunidad aragonesa por un defecto de forma.

En dicha junta directiva, en la que cada comunidad autónoma y las ciudades de Ceuta y Melilla tienen representación, se han abordado las cuestiones que preocupan en cada territorio y ahora CEAPA trasladará al ministerio que dirige la socialista Tolón las que afectan a la mayor parte del país. Una de ellas es, precisamente, la organización de las actividades extraescolares. Un conflicto que tiene un "origen particular" en Aragón (el caso del Ítaca), como especifica la presidenta de la confederación, María Sánchez, pero que lleva tiempo surgiendo en otras zonas como Cataluña o la Comunidad Valenciana.

"En Valencia tiene que ver con un tema de derechos laborales, de horas que no se reconocen y no se pagan. Pero el fondo es el mismo. Las actividades extraescolares son un complemento al currículo y no organizarlas va contra el derecho a la educación. Además, son decisiones que toman los claustros y que deberían pasar por el consejo escolar, donde somos minoría, pero al menos podríamos expresar nuestro voto particular, que es contrario a esa decisión", argumenta Sánchez a este diario.

Del mismo modo, la concertación del Bachillerato, prometida por el presidente Jorge Azcón y paralizada por la Justicia por un defecto de forma al haberse iniciado con un Gobierno en funciones (el previo a las elecciones autonómicas del 8F), también podría ponerse sobre la mesa. "En otras comunidades también se plantea, aunque hay en algunas que solo en las zonas donde hay falta de plazas o problemas de transportes que dificultan el acceso a la educación. Es decir, de forma muy puntual. Tenemos que hacer un informe de situación y, si nos da tiempo, también lo plantearemos en el ministerio", añade la presidenta de CEAPA.

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Por su parte, la secretaria técnica de Fapar, Nieves Burón, afirma que han aprovechado los encuentros del fin de semana, tanto el viernes como este sábado, en el Centro Cívico Delicias, para trasladar otros puntos concretos que preocupan a la comunidad educativa aragonesa, como el "retraso en la escolarización de decenas de alumnos", además del citado conflicto en torno a las extraescolares, en un momento en el que la DGA ha planteado un decreto transitorio que sigue sin convencer al claustro y a los sindicatos.