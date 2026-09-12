La crisis de Ceuta ya se deja notar en los viajes a Marruecos desde Zaragoza: "Afecta psicológicamente"

La crisis que vive Ceuta desde el pasado 30 de julio, cuando más de 70.000 personas lograron cruzar la frontera desde Marruecos, comienza a dejarse notar en sectores como el turismo. La ruta Zaragoza–Marrakech, operada por Ryanair, ofrece dos vuelos directos semanales, con cerca de 400 plazas de media, en uno de los destinos de referencia de la terminal de Garrapinillos. Pero la situación de Ceuta, pese a no tener incidencia directa en el día a día del país alauita, está provocando un descenso en las consultas, además de cancelaciones puntuales de vuelos ya programados, que las agencias de viajes comienzan a detectar.

El presidente de la patronal del sector en Aragón, José Manuel Clúa, habla de un “sentimiento general de no querer ir a Marruecos”, algo por otra parte “habitual cuando se produce un conflicto político–social como este”. Así lo constatan expertos como Jorge Moncada, propietario de la agencia zaragozana Viajes Área, especializada en ofrecer experiencias a medida. “Más que cancelaciones, lo que estamos notando son muchas menos consultas para interesarse por paquetes con destino en Marruecos”, expresa, matizando que la época en la que comienzan las ventas al país del Magreb es precisamente esta.

“Marruecos no es un destino de verano, suele darse desde octubre hasta abril”, contextualiza Moncada, quien además indica que las turoperadoras todavía no han “paquetizado” este destino, algo que en años anteriores ya se había realizado por estas fechas. “Eso implica una bajada general de los vuelos desde varios puntos. Madrid, Barcelona... Y también Zaragoza, por supuesto”, añade a ese respecto.

Camellos en el desierto de Marrakech. / EL PERIÓDICO

Y es que Moncada, con una dilatada trayectoria en el sector, contextualiza que, pese a que la crisis de Ceuta no tendría por qué afectar a un viaje programado en Marruecos, cualquier conflicto o acontecimiento de estas características “influye psicológicamente”. “Si hay un atentado en Egipto, afecta a Marruecos. Si hay un terremoto en Estambul, afecta a Túnez. Si suceden cosas en una misma área de influencia, en este caso el mundo árabe, la gente deja de viajar a esas zonas. Es una cuestión psicológica”, asevera, deteniéndose en uno de los mejores ejemplos, el atentado terrorista del 11S, del que el pasado viernes se cumplieron 25 años. “Fue un ataque contra Estados Unidos, pero la gente no quería viajar ni a Alemania”, recuerda Moncada.

Destino navideño

Además, entre las experiencias que se ofrecen desde las agencias especializadas, Marruecos se había erigido como una alternativa más económica a Laponia en la época navideña. “Se organizan rutas a camello por el desierto de Marrakech en la época de los Reyes Magos, y venía funcionando muy bien, porque Laponia, que sigue teniendo muchísima trascendencia pese al precio, no deja de ser muy caro. Pero en estas semanas, insisto, más que cancelaciones tenemos la percepción de que hay un menor interés que es evidente”, concluye Moncada.

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Todo, además, en un contexto en el que administraciones como el Gobierno de Aragón están apostando fuerte por relanzar el aeropuerto de Zaragoza, con Marruecos como una de las oportunidades que se barajan, por lo que habrá que ver si las repercusiones de la crisis de Ceuta pueden llegar a alterar dichos planes