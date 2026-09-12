El día que la portada románica de un pueblo de Zaragoza terminó en el museo de Boston por 800 pesetas

Una de las historias más tristes y desconcertantes del patrimonio aragonés, ocurrida hace más de un siglo. En 1915 el obispado de Jaca vendió la Iglesia por 800 pesetas. Hace más de 110 años de la venta y expolio de la portada de la Iglesia de San Miguel de Uncastillo, una de las más relevantes del románico aragonés. Este elemento fue arrancado para lleváreselo a los Estados Unidos de América.

Uncastillo, es un pequeño pueblo de 594 habitantes, ubicado en la comarca de las Cinco Villas en Zaragoza, vendió en un museo una parte trascendental de su patrimonio. La localidad, que cuenta con hasta seis iglesias, la de San Miguel, se encuentra en la mitad oeste, cuya propiedad pertenece a la Fundación Uncastilo. La portada románica fue construida en la segunda mitad del S.XII y ostenta con cuatro tramos divididos por arcos fajones apuntados, cubiertos con bóveda de crucería sencilla, algo que la diferencia del resto de parroquias románicas del municipio.

Una venta que marcó el destino

A día de hoy, la iglesia es conocida porque en 1915 el obispo de la ciudad jacetana vendió la puerta meridional, actualmente expuesta en el Museum of Fine Arts de Boston. Su riqueza escultórica se relaciona con la portada sur de Santa María, otro de los grandes tesoros del románico local. La rehabilitación del templo se centró en su mitad oeste, adaptándola como salón de congresos para 80 personas, donde se han celebrado jornadas culturales y reuniones de entidades aragonesas.

Iglesia de San Martín de Tours, en Uncastillo. / DGA

La portada fue adquirida por el tratante de antigüedades Salvador Babra, que la vendió en 1927 al museo de Boston. Mientras que, en la localidad donde se ubicaba la portada se tapió y asi permanece en el día de hoy.

Un caso de autoexpolio

La historia contiene todos los elementos para ser considera como un "autoexpolio". Aunque todos los vecinos se rebelaron ante la venta, al encontrarse el templo en ruinas, la Iglesia quería desprenderse de él y un anticuario supo aprovechar la oportunidad. El espacio se utilizaba como almacén municipal, hasta que Carlos Quintilla, el cura del pueblo, informó al alcalde del interés en una supuesta compra. Así, Quintilla ofreció a alcalde y vecinos la mitad de lo que iban a pagar por la portada románica, pero se negaron a participar.

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Uncastillo en una imagen de archivo / COMARCA CINCO VILLAS

El municipio, mira al pasado con indignación, pero también con la certeza de que Uncastillo cayó en la trampa del autoexpolio, puesto que la diócesis de Jaca firmó la venta pese a la oposición del Ayuntamiento y los vecinos. Aunque una parte de su patrimonio se encuentre ahora a más de 7.000 kilómetros, Uncastillo siempre recordará uno de sus tesoros románicos más preciados.