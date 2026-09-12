Las familias de un colegio de Zaragoza que mantiene las extraescolares: "Suprimirlas me parece una decisión muy extrema"

“Es una pena que se terminen estas actividades”. Esta es una de las principales preocupaciones que trasladaban este viernes algunas familias del CEIP Joaquín Costa, en Zaragoza, ante la decisión de numerosos colegios e institutos aragoneses de suspender o limitar las extraescolares fuera del centro. No es el caso de este centro ubicado en el Paseo María Agustín, donde este tipo de actividades se mantienen por el momento. Mientras muchos docentes reclaman mayor seguridad jurídica para poder acompañar al alumnado, los padres y madres entienden sus temores, aunque lamentan que los estudiantes puedan perder una parte del aprendizaje fuera de las aulas.

Ángela es una madre del Joaquín Costa que se muestra comprensiva con la situación que atraviesa el profesorado: “Entiendo las medidas que se están tomando y puedo entender la labor de los profesores, porque al fin y al cabo son ellos los que cargan con la presión”. Sin embargo, considera que eliminar completamente las excursiones y actividades extraescolares resulta “un poco excesivo”, ya que, a su juicio, estas experiencias forman “una parte fundamental del aprendizaje”.

Esta madre considera que existen diversas alternativas para garantizar la seguridad sin tener que renunciar a las salidas. “Siempre hay alguna otra solución para que se puedan continuar haciendo”, mantiene. A su vez, reconoce que los docentes afrontan una situación “muy compleja debido a la presión jurídica y burocrática”.

Siguiendo esta misma línea, Alejando, padre de una alumna del CEIP Joaquín Costa, considera que la supresión de las actividades supone “una decisión muy extrema”. Su principal crítica se centra en las consecuencias que puede tener para el conjunto del alumnado y dice, que “no se puede privar a los demás alumnos por un hecho aislado”.

Para él, la solución debería pasar por buscar fórmulas que permitan mantener las excursiones reduciendo los posibles riesgos: “Hay numerosas actividades que se pueden hacer en las que los niños no corren peligro”. Entre las alternativas que plantea para aumentar la seguridad en el caso de realizar estas salidas, se encuentran “disminuir ratios, aumentar los profesionales o nuevas formas de llevarlas a cabo” que permitan continuar organizando las salidas con mayores garantías.

El "valor" de las experiencias

Otro padre del centro comparte esta preocupación y pone el foco en el valor que tienen estas experiencias para los estudiantes, sobre todo, para los más pequeños: “Mi hija aprendía un montón de cosas mediante estas actividades fuera del colegio, ya que iban más allá de estar en el aula”. Aunque reconoce que entiende “perfectamente" la responsabilidad en la que se encuentran los profesores "y cualquier persona que los acompañe”. En todo caso, confía en que la situación pueda solucionarse y que puedan volver a retomarse pronto.

Las declaraciones de las familias de este centro reflejan así una posición mayoritaria de comprensión hacia el profesorado, pero también un rechazo a que la solución pase por eliminar estas salidas y actividades. Los padres y madres coinciden en que la seguridad debe ser una prioridad, aunque quieren encontrar otras vías para garantizarla sin privar al alumnado de las excursiones.

Por el momento, y según los listados a los que ha tenido acceso este diario, al menos 15 colegios e institutos ya han confirmado la supresión de las actividades fuera del centro, mientras que otros muchos han optado por limitar este tipo de extraescolares. Algunos han optado por ceñirlas solo al entorno del centro educativo y otras, por ejemplo, por eliminar todas aquellas que conlleven hacer noche.