¿Cómo de grande es la brecha entre los ricos y los pobres de Aragón?

La brecha entre los más ricos y los más pobres de Aragón sigue cerrándose, aunque de forma lenta, y la comunidad mantiene una de las desigualdades de rentas más bajas de España, mientras que Zaragoza es la ciudad con la herida económica más pequeña entre las diez grandes ciudades del país. La optimista marcha de los datos no oculta, sin embargo, que casi la mitad de las familias aragonesas se agrupan en el vagón de cola de los ingresos: el 47% de los declarantes a Hacienda se engloban en el quinto grupo más pobre de la comunidad, después de mejorar cuatro décimas en el conteo de 2023 respecto al ejercicio previo a la pandemia.

Así se desprende de los datos publicados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que ha presentado esta semana la actualización de su base de datos de la Renta personal de los municipios españoles y su distribución, en el que estudia las rentas familiares de las localidades de más de 5.000 habitantes con los datos de la Agencia Tributaria del 2023, los últimos disponibles.

La comunidad aragonesa ha logrado rebajar desde el inicio de la pandemia el medidor de la desigualdad, un coeficiente conocido como el índice de Gini, que calcula qué porcentaje de la renta acumula cada parte de la población, siendo el cero la igualdad máxima y el uno la desigualdad más abrupta. En este sentido, la comunidad aragonesa registró en 2023 un índice de 0,4533, lo que implica una ligera mejora del 5% respecto al dato del ejercicio previo a la pandemia. La lectura es optimista, no obstante, si se compara con la media de los municipios españoles, que se situó en el 0,5167 después de un registrar un alza de la desigualdad del 2,1%.

El 1,43% de los aragoneses son ricos

También es interesante analizar la estructura en cuanto a grupos de riqueza, ya que Fedea divide en cinco grupos las rentas, lo que permite hacer una fácil distinción entre clases. El 1,43% de las rentas familiares de Aragón se enmarcan en el grupo de los más ricos, mientras que la inmensa mayoría de los declarantes de la comunidad están en el vagón de cola de los ingresos. El 47,44% de las familias se enmarcan dentro del último de los cinco grupos de la clasificación, que es prácticamente un calco del dato precio a la pandemia, cuando el 47,9% de las rentas familiares de Zaragoza se enmarcaban en el quintil más bajo, y por tanto, dentro del grupo con ingresos más bajos de la ciudad.

Por otro lado, el 24,4% de los tributantes aragoneses forman parte del penúltimo grupo en cuanto a poder adquisitivo, lo que evidencia el sostenido pinchazo de la clase media, que adelgaza hasta el 17,5% de las familias aragonesas.

Tres municipios por encima de la media nacional

La lectura en cuanto al plano territorial también es bastante clarificadora. El mayor desequilibrio entre los ricos y los pobres está en Cuarte de Huerva, que alcanzaba en 2023 un índice de 0,5547, seguido de Zuera, que registra un 0,5270, y de Ejea de los Caballeros (0,5203).

Zaragoza, que aglutina cerca de la mitad de los habitantes de Aragón, vuelve a presentar la menor desigualdad entre las 10 ciudades más pobladas del país, con un índice Gini de 0,4696, a una distancia «apreciable» de los demás grandes núcleos poblacionales, señala el informe de Fedea.

Siempre según los datos de la Agencia Tributaria en 2023, Madrid y Barcelona ocupaban las dos primeras posiciones por renta personal media por declarante, con 36.079 y 35.503 euros, respectivamente. A continuación, se sitúan Palma de Mallorca (27.992 euros), Valencia (27.440 euros), Zaragoza (25.818 euros), Sevilla (25.387 euros), Las Palmas de Gran Canaria (24.902 euros), Murcia (24.385 euros), Alicante (23.675 euros) y Málaga (23.083 euros). La ordenación apenas cambia respecto de 2022.

La renta media de Aragón era, en el año 2019, de 22.847 euros, una cifra que en 2023 había subido hasta los 24.938 euros, lo que supone un incremento del 9,15%. Sin embargo, el covid y los efectos sobre la economía de la guerra de Ucrania dispararon la inflación acumulada hasta el 18%. Sin embargo, las rentas de las familias aragonesas se situaron por debajo de la media española, que cerró 2023 en 25.308 euros por declarante.

A nivel nacional, Fedea destaca que, en el balance 2019-2023, la práctica estabilidad del índice Gini medio agregado entre ambos extremos del periodo oculta una reordenación municipal considerable en términos de desigualdad. Algunos municipios acumulan aumentos superiores al 20%, mientras que otros reducen la desigualdad en proporciones similares o mayores. Por ello, el promedio agregado debe entenderse como el resultado de movimientos de signo y magnitud muy diferentes, y no como evidencia de estabilidad distributiva en el conjunto de los municipios.