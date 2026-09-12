Marta Ríos deja la dirección de la MAZ para asumir "una oportunidad profesional excepcional" tres meses después de su fichaje

La directora gerente de la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ), Marta Ríos, ha presentado su renuncia a la junta directiva de la entidad ante la aparición de "una oportunidad profesional excepcional". La directiva había llegado a los mandos de una de las principales mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de España hace apenas tres meses, un puesto al que accedió después de un fructífero trienio a los mandos de la dirección general de Inversiones Estratégicas del Gobierno de Aragón, en la que desempeñó un importante papel en la captación de proyectos milmillonarios para la comunidad.

El organismo rector de la MAZ acordó a principios de junio la designación de Ríos para sustituir a Guillermo de Vílchez, que se jubilaba tras más de quince años al frente de la organización, aunque el relevo se hizo efectivo el 1 de agosto. La directiva atesora una larga trayectoria en el sector privado, donde llegó a ser la máxima responsable de Adidas España entre 2017 y 2022. El nuevo destino profesional de la aragonesa se mantiene aún en secreto, aunque su futuro está en el sector privado.

En un comunicado interno dirigido a la plantilla, el presidente de la MAZ, José Luis Rodrigo, confirma la salida de Ríos, a quien dedica unas palabras de agradecimiento. "A pesar del poco tiempo que ha estado al frente de nuestra mutua, dejará en nosotros un excelente recuerdo por su preparación y capacidad de trabajo, unido a unas cualidades personales extraordinarias, lo que me permite asegurar que en su nuevo puesto tendrá los éxitos que merece", señala el presidente de la mutua aragonesa. "En la próxima junta directiva decidiremos la persona que debe sustituirla", concluye el mensaje.

"He querido actuar con honestidad y coherencia"

Ríos también se despidió esta semana a la plantilla de la MAZ a través de una carta en la que agradece a los trabajadores y a la dirección el trato recibido en su tiempo en la mutua aragonesa. "De manera inesperada, ha surgido en mi camino una oportunidad profesional excepcional, de esas que difícilmente se presentan más de una vez en la vida, y que está especialmente alineada con mi trayectoria, mi experiencia internacional y el camino que deseo seguir", señala, antes de añadir: "Soy consciente de que esta decisión, por producirse tan poco tiempo después de mi incorporación, puede haber causado sorpresa, perjuicio o incluso desilusión, y lo lamento sinceramente. No ha sido una decisión fácil, pero he querido actuar con honestidad y coherencia, tanto con MAZ como conmigo misma".

Marta Ríos saltó a la palestra del mundo político-económico aragonés cuando el presidente de Aragón, Jorge Azcón, decidió ficharla para la creación de una nueva dirección general que bautizó como Inversiones Estratégicas, enmarcado dentro del Departamento de Presidencia. Mantuvo siempre un perfil discreto, con escasa presencia en los medios de comunicación, pero en el Ejecutivo siempre le adjudicaron parte del éxito en la captación de proyectos para Aragón, desde los milmillonarios centros de datos como algunas inversiones disruptivas como la de Diamonf Foundry, que ocupó la fábrica fallida de Becton Dickinson en el polígono Empresarium.

Cuando aceptó incorporarse al Gobierno autonómico, explicó que buscaba una forma de devolver a su tierra parte de la experiencia acumulada en el mundo empresarial. Su misión era convertirse en el puente entre las grandes compañías y la Administración aragonesa para facilitar la implantación de proyectos estratégicos.