¿Qué pasa con el programa Erasmus+ si un centro de Aragón decide suspender las extraescolares?

Qué hacer con las actividades extraescolares fuera del centro está siendo un quebradero de cabeza para muchos colegios e institutos de Aragón en este comienzo de curso. Algunos claustros han optado por suprimirlas, otros por limitarlas y otros por seguir adelante con ellas. A pesar de que el Departamento de Educación ha aprobado una norma para regular este tipo de actividades tras el suceso que ocurrió con un estudiante del IES Itaca, quien falleció tras un viaje de estudios a Bélgica y en enero serán juzgados dos de sus profesores en la Audiencia Nacional, la orden no satisface ni a docentes ni a sindicatos. Consideran que no garantiza la seguridad jurídica y, además, al ser transitoria conlleva que se seguirá negociando.

Uno de los programas por excelencia que se desarrolla en los centros de Aragón como extraescolar es el proyecto de movilidad y cooperación Erasmus+, que se considera una herramienta estratégica para impulsar la excelencia educativa, la innovación pedagógica y la internacionalización de los centros con otros de Europa. Ahora mismo, este proyecto podría estar en el aire en algunos centros, mientras que otros como el Río Sena, en el barrio de Miralbueno de Zaragoza, ha optado por hacer una excepción: ha cancelado las salidas con pernocta, pero no las estancias de movilidad del programa Eramus+, porque quieren cumplir el contrato.

Este curso, según la resolución de Educación de finales de agosto, un total de 115 proyectos de centros aragoneses recibirán financiación europea por un importe de 4,65 millones de euros, un 41% más que en la convocatoria anterior. Es decir, una ayuda para que los estudiantes puedan viajar fuera, intercambiar experiencias y metodologías o aprender idiomas. Las ayudas permiten financiar viajes, estancia y manutención del alumnado y del profesorado o apoyo organizativo.

Para optar al Erasmus+, cada centro debe presentar un proyecto -algo que ya se hizo hace unos meses para poder optar al programa este curso- y si es seleccionado, recibirá la subvención para ejecutarlo. Para recibir el dinero se tiene que firmar un convenio con el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).

Dado el contexto de lo que está pasando en Aragón con las actividades extraescolares, si algún centro ha optado por suprimirlas y ya tenía concendida la ayuda del Erasmus+, ahora se arriesga a perderla. Es aquí donde surgen las dudas de muchos claustros, que no quieren perder esta ayuda ni tampoco ser perjudicados en un futuro por esta ayuda si optan por renunciar.

En caso de recharla la subvención, se debe comunicar y tramitar la terminación del proyecto con el SEPIE, justificar lo que se haya realizado y reintegrar las cantidades que no correspondan a actividades subvencionables efectivamente ejecutadas. El sistema europeo contempla expresamente la recuperación de fondos pagados indebidamente o no justificados.

Es decir, la concesión de un Erasmus+ no obliga físicamente a un instituto a mandar a sus alumnos de viaje, pero tampoco puede simplemente cancelar el proyecto y quedarse con la subvención. Si se renuncia después de cobrar, se debe devolver la financiación que no pueda justificar. Por esto mismo, hay institutos que han optado por mantener esta movilidad.