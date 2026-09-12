Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo color medida del PilarCarla LeiteMarta Ríos deja la MAZEntradas OktoberFestInma Chopo bocadillos de calamaresEspacio Zity
instagramlinkedin

Primer paso para recuperar el entorno de San Juan de la Peña tras el gran incendio: "Es la cuna del Reino de Aragón"

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo mantiene una primera reunión de trabajo con la entidad para conocer sus propuestas y abordar posibles actuaciones de promoción, conservación y mejora del espacio

Estado del monasterio viejo de San Juan de la Peña tras el paso de las llamas

Estado del monasterio viejo de San Juan de la Peña tras el paso de las llamas / Jaime Galindo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Poner en valor el entorno de San Juan de la Peña. Este es el objetivo del Gobierno de Aragón y la Hermandad de San Juan de la Peña, que ya han mantenido esta semana una primera reunión de trabajo para abrir una vía de colaboración que permita estudiar actuaciones destinadas a impulsar el entorno de San Juan de la Peña, después del reciente incendio forestal que amenazó este espacio y su entorno.

El encuentro estuvo presidido por el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, y contó con la participación del hermano mayor de la Hermandad, Félix Longás, así como de la directora general de Turismo y Hostelería, María Nogueras; el director general de Medio Natural, Óscar Fayanás; y la gerente de Turismo Aragón, María Jesús Gimeno.

La reunión ha permitido al Departamento conocer de primera mano las propuestas y reivindicaciones de la Hermandad, una entidad creada en 1950 que cuenta actualmente con 577 miembros y que desarrolla una labor de dinamización y defensa de San Juan de la Peña.

El objetivo compartido -tras el gran incendio que amenazó el espacio- es avanzar, desde la colaboración entre las instituciones y la sociedad civil, en la promoción, conservación y mejora de un espacio de especial relevancia para la historia y la identidad de Aragón, con el Monasterio Viejo como uno de sus principales referentes.

Biendicho destacó la necesidad de aprovechar esta primera toma de contacto para abrir una etapa de diálogo y entendimiento que permita estudiar las necesidades del entorno y avanzar en aquellas actuaciones que contribuyan a reforzar su conservación y proyección.

“De la necesidad hay que hacer virtud. Este es el momento de dar un impulso e ir haciendo todo aquello que necesita San Juan de la Peña y que no se ha ido haciendo durante todos estos años. Debemos poner en valor este espacio, que es la cuna del Reino de Aragón”, aseveró.

El titular de Medio Ambiente y Turismo también ha aseverado que en momentos de dificultad es cuando se pone de manifiesto la importancia de la colaboración y el entendimiento. “Dentro de una situación extraordinariamente compleja, se consiguió proteger las poblaciones, las explotaciones y nuestro patrimonio”, ha cerrado Biendicho.

PROPUESTAS SOBRE LA MESA

Durante la reunión se han abordado propuestas relacionadas con el mantenimiento y conservación del monasterio y su entorno natural, la recuperación y divulgación de su historia, la promoción turística y cultural del espacio y la mejora de la experiencia de los visitantes.

Noticias relacionadas

Entre las cuestiones planteadas por la Hermandad figura también la necesidad de mejorar la coordinación y áreas competentes que intervienen en la gestión de un espacio en el que confluyen valores patrimoniales, culturales, turísticos y medioambientales.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mayor residencia de estudiantes de Zaragoza abre sus puertas con un 85% de ocupación: 'Hemos conseguido llegar a tiempo
  2. El barrio de Zaragoza en el que no hay oferta de vivienda: 'La demanda es brutal, los pisos no salen ni a las plataformas
  3. Vía libre definitiva a la construcción de 14 viviendas de lujo junto a una de las iglesias más emblemáticas de Zaragoza
  4. Decenas de colegios e institutos de Aragón limitan o cancelan todas las salidas con alumnos por la polémica de los viajes extraescolares
  5. El refugio de David Broncano en Aragón: un encantador pueblo del Pirineo donde se celebra un festival internacional cada verano
  6. El Ayuntamiento de Zaragoza asegura que sigue buscando un nuevo tren para el Galacho de Juslibol después de que se incendiara
  7. Los institutos plantan cara al Gobierno de Aragón por las extraescolares: 'No estamos formados para tomar las decisiones que nos exigen
  8. El Gobierno de Aragón premiará en el reparto de ayudas a las entidades que discriminen entre sus usuarios y apliquen la prioridad nacional

Primer paso para recuperar el entorno de San Juan de la Peña tras el gran incendio: "Es la cuna del Reino de Aragón"

Primer paso para recuperar el entorno de San Juan de la Peña tras el gran incendio: "Es la cuna del Reino de Aragón"

Empieza el montaje del Espacio Zity en Zaragoza: estas son las novedades de uno de los grandes epicentros de los Pilares

Empieza el montaje del Espacio Zity en Zaragoza: estas son las novedades de uno de los grandes epicentros de los Pilares

La primera fase de la zona empresarial San Antonio-AVE de Calatayud estará lista en seis meses

La primera fase de la zona empresarial San Antonio-AVE de Calatayud estará lista en seis meses

Marta Ríos deja la dirección de la MAZ para asumir "una oportunidad profesional excepcional" tres meses después de su fichaje

Marta Ríos deja la dirección de la MAZ para asumir "una oportunidad profesional excepcional" tres meses después de su fichaje

El recinto ferial de Zaragoza contará con tres nuevas atracciones en los próximos Pilares

El recinto ferial de Zaragoza contará con tres nuevas atracciones en los próximos Pilares

La reina del burlesque que vende bocadillos de calamares en El Tubo de Zaragoza: "El Plata tiene que reabrir"

La reina del burlesque que vende bocadillos de calamares en El Tubo de Zaragoza: "El Plata tiene que reabrir"

¿Qué pasa con el programa Erasmus+ si un centro de Aragón decide suspender las extraescolares?

¿Qué pasa con el programa Erasmus+ si un centro de Aragón decide suspender las extraescolares?

Las familias de un colegio de Zaragoza que mantiene las extraescolares: "Suprimirlas me parece una decisión muy extrema"

Las familias de un colegio de Zaragoza que mantiene las extraescolares: "Suprimirlas me parece una decisión muy extrema"
Tracking Pixel Contents