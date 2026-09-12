Primer paso para recuperar el entorno de San Juan de la Peña tras el gran incendio: "Es la cuna del Reino de Aragón"

Poner en valor el entorno de San Juan de la Peña. Este es el objetivo del Gobierno de Aragón y la Hermandad de San Juan de la Peña, que ya han mantenido esta semana una primera reunión de trabajo para abrir una vía de colaboración que permita estudiar actuaciones destinadas a impulsar el entorno de San Juan de la Peña, después del reciente incendio forestal que amenazó este espacio y su entorno.

El encuentro estuvo presidido por el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, y contó con la participación del hermano mayor de la Hermandad, Félix Longás, así como de la directora general de Turismo y Hostelería, María Nogueras; el director general de Medio Natural, Óscar Fayanás; y la gerente de Turismo Aragón, María Jesús Gimeno.

La reunión ha permitido al Departamento conocer de primera mano las propuestas y reivindicaciones de la Hermandad, una entidad creada en 1950 que cuenta actualmente con 577 miembros y que desarrolla una labor de dinamización y defensa de San Juan de la Peña.

El objetivo compartido -tras el gran incendio que amenazó el espacio- es avanzar, desde la colaboración entre las instituciones y la sociedad civil, en la promoción, conservación y mejora de un espacio de especial relevancia para la historia y la identidad de Aragón, con el Monasterio Viejo como uno de sus principales referentes.

Biendicho destacó la necesidad de aprovechar esta primera toma de contacto para abrir una etapa de diálogo y entendimiento que permita estudiar las necesidades del entorno y avanzar en aquellas actuaciones que contribuyan a reforzar su conservación y proyección.

“De la necesidad hay que hacer virtud. Este es el momento de dar un impulso e ir haciendo todo aquello que necesita San Juan de la Peña y que no se ha ido haciendo durante todos estos años. Debemos poner en valor este espacio, que es la cuna del Reino de Aragón”, aseveró.

El titular de Medio Ambiente y Turismo también ha aseverado que en momentos de dificultad es cuando se pone de manifiesto la importancia de la colaboración y el entendimiento. “Dentro de una situación extraordinariamente compleja, se consiguió proteger las poblaciones, las explotaciones y nuestro patrimonio”, ha cerrado Biendicho.

PROPUESTAS SOBRE LA MESA

Durante la reunión se han abordado propuestas relacionadas con el mantenimiento y conservación del monasterio y su entorno natural, la recuperación y divulgación de su historia, la promoción turística y cultural del espacio y la mejora de la experiencia de los visitantes.

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Entre las cuestiones planteadas por la Hermandad figura también la necesidad de mejorar la coordinación y áreas competentes que intervienen en la gestión de un espacio en el que confluyen valores patrimoniales, culturales, turísticos y medioambientales.