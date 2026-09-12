El refugio de Sonsoles Ónega en Aragón: escapada al Pirineo y comida en un histórico asador

Aragón se ha consolidado como una tierra donde numerosos famosos eligen para visitar. Muchos aprovechan la ubicación de Zaragoza, justo a medio camino entre Madrid y Barcelona, para estar unos días. O, incluso, para acercarse al Pirineo o conocer algunos de los lugares menos conocidos de la comunidad

Es el caso de la periodista Sonsoles Ónega. La presentadora del magazine estuvo en Zaragoza en marzo de 2026 para firmar ejemplares de su libro. La escritora fue recibida por numerosos lectores y aficionados en El Corte Inglés.

Así explicaba su novela en una entrevista concedida a este periódico: "Ya llevaba tiempo queriendo viajar a finales del siglo XIX y escribir sobre este momento histórico. Me interesaba mucho la época de Emilia Pardo Bazán y otras muchas mujeres que fueron invisibilizadas y que injustamente no conocemos. Me di ese capricho literario y poco a poco fue surgiendo la historia de Mada Riva, una joven acusada de un asesinato en su pueblo (Comillas) y que es obligada a huir a Madrid para proteger el honor de su familia".

Sonsoles Ónega, periodista. / José Luis Roca

La escapada de Sonsoles Ónega al Pirineo

Tras este evento multitudinario, la periodista aprovechó para desplazarse hasta el Pirineo oscense. En concreto, hasta Sallent de Gállego. En el municipio de la comarca del Alto Gállego, comió en un restaurante conocido: Casa Martón. Localizado en el número 6 de la plaza del Valle de Tena, el asador es popular por su horno de leña y su cocina a fuego lento. El establecimiento también recibió en 2024 la visita del rey Felipe VI, que acudió a Sallent de Gállego para disfrutar de una jornada cinegética y gastronómica entre amigos.

Casa Martón se ha convertido en un emblemático asador familiar de referencia en el Valle de Tena, lleva cerca de cinco décadas funcionando, ya que fue fundado en 1978. Se especializa en carnes rojas y de buey a la brasa de leña, además de utilizar ingredientes de proximidad y ofrecer platos tradicionales y repostería casera.

El restaurante Casa Martón en Sallent de Gállego / Casa Martón

Qué ver en Sallent de Gállego

Más allá de la gastronomía, Sallent de Gállego cuenta con interesantes monumentos como su iglesia de estilo gótico del siglo XVI y su puente medieval. También se encuentra cerca la estación de esquí de Aramón Formigal-Panticosa. A poca distancia está igualmente el balneario de Panticosa, un complejo turístico y estación termal situado a 1.636 metros de altitud.

El entorno también es perfecto para los amantes del senderismo. Existen diferentes rutas que permiten descubrir los paisajes del valle de Tena, como el camino natural del embalse de Lanuza, un recorrido circular que parte desde Sallent de Gállego. Otra opción es subir hasta el pico Pacino, situado a unos 2.000 metros de altitud, o acercarse a espacios naturales como el barranco de Porté y la cascada de O Saldo de Escarrilla.

Panorámica de Sallent de Gállego / EL PERIÓDICO

Otro gran atractivo es el embalse de Lanuza. Un lago que en los meses más cálidos permite disfrutar de actividades como el baño o los paseos en kayak. Además de acoger cada año el conocido Festival Pirineos Sur. El certamen se lleva celebrando desde 1994 y por su escenario han pasado grandes artistas de renombre internacional. En su última edición, por ejemplo, participaron músicos y grupos como Suede, La M.O.D.A., Dani Fernández, Carlos Ares o Bomba Estéreo, entre otros.