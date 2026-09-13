La 'BBC' suiza indaga en el despliegue de los centros de datos en Aragón: "Me sorprenden las dimensiones, son mucho mayores que en Fráncfort"

El fulgurante despegue de la industria de los centros de datos en Aragón ha suscitado un fuerte interés allende los Pirineos. Los servicios internacionales de la televisión nacional suiza Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), la homóloga de la BBC en el país centroeuropeo, emitirá en las próximas semanas un reportaje sobre los milmillonarios complejos tecnológicos que planean instalarse en la comunidad autónoma, sus potenciales efectos ambientales sobre el entorno y la incipiente oposición a estas industrias.

"Me han sorprendido dos cuestiones: las dimensiones, el tamaño de estos proyectos, y la cantidad de dinero que hay que invertir por cada puesto de trabajo. Eso es algo que, además, no garantiza que en Aragón se vaya a desarrollar un ecosistema tecnológico alrededor o en las proximidades de esos centros de datos", explica el periodista suizo Markus Böenisch, que cubre para la cadena SRF los asuntos relacionados con la península ibérica, ya que además fue corresponsal en Madrid entre 2001 y 2009, y está especialiado en la transición energética, la economía y los grandes cambios industriales y buen conocedor de España.

El reportero ya realizó el año pasado un reportaje sobre los centros de datos de Aragón para la cadena de televisión alemana DW (Deutsche Welle, Onda alemana por su traducción al español), que es el equivalente a los servicios internacionales de la BBC en el país teutón, pero la creciente oposición en Europa y EEUU al despliegue sin control de los centros de datos le motivó para regresar a una de las lugares que más capital inversor del sector ha captado en los últimos años. "El hecho de que se esté generando un movimiento de oposición me parece más que lógico. Y me parece muy sano, porque es la respuesta de la sociedad ante una falta de información por parte de distintos actores. Las personas que viven cerca de estos proyectos, en Aragón, Alemania o cualquier sitio de Europa, tienen preguntas. Y muchas veces ni las empresas ni las Administraciones están respondiendo a esas preguntas", cree el periodista.

Vista aérea del centro de datos de Amazon Web Services (AWS) en Villanueva de Gállego. / Markus Boenisch

Böenisch visitó durante esta semana varios de los puntos calientes del sector tecnológico en Aragón. Estuvo presente, por ejemplo, en la tensa reunión informativa en la que el CEO de Merlin Properties, Ismael Clemente, explicó el proyecto de data center a los vecinos de Botorrita. Del mismo modo, ha entrevistado a varios cargos del Gobierno de Aragón y visitó las obras del centro de datos de Amazon Web Services en Villanueva de Gállego, ya que éste es el único operador que tiene operativos tres complejos, que está ampliando.

"Cuando recorres Aragón puedes pensar que hay muchísimo espacio, por lo que se pueden poner molinos, plantas fotovoltaicas o centros de datos porque este suelo no se utiliza para otra cosa. Pero eso no es cierto. Un agricultor en Villanueva de Gállego (uno de los emplazamientos de AWS) me explicaba que donde ahora está instalada una planta fotovoltaica antes había cabras u ovejas pastando. Por supuesto que tiene que existir desarrollo y que se producen cambios, pero en un terreno sin supuesto valor, estás causando una transformación. Puedes decir que todo eso forma parte del precio que tenemos que pagar por nuestro futuro. No quiero cuestionar el proyecto en sí, pero lo que me impresiona es su escala, la dimensión. Es una herida que se está haciendo a gran escala. No estamos hablando de ampliar un polígono industrial que ya existe. Se está abriendo, en mitad de un lugar donde antes prácticamente no había nada salvo un campo de vuelo, un polígono enorme", explica el periodista.

Aragón, caso opuesto al de Fráncfort

El país teutón, donde reside el periodista, tiene uno de los principales nodos de centros de datos de toda Europa: Fráncfort (o Frankfurt, por su grafía en alemán). "En el caso de Fráncfort, primero estaba el cliente y después llegaron los centros de datos. Esta ciudad es un nudo fundamental de internet en Europa y es la capital financiera de Alemania. Los bancos, incluso la sede del Banco Central Europeo, están allí. Pero comenzaron a una escala mucho menor. Nunca han alcanzado las dimensiones de algunos de los que estamos viendo ahora", explica Markus Böenisch. El periodista subraya que esa es "una diferencia importante", ya que esos primeros centros de datos se construyeron para paliar la necesidad de las empresas ya radicadas allí, no para los potenciales usos.

El polo tecnológico de Fráncfort tiene cerca de 150 centros de datos, que suman una capacidad informática operativa de 1.200 megavatios informáticos y es, junto a Londres, el principal nodo europeo. En la región del Rin-Meno han decidido frenar la incorporación de nuevos centros de datos porque faltaba infraestructura para llevarles toda la energía necesaria. Para hacerse una idea de lo que se proyecta en Aragón, solo los 11 proyectos tramitados como planes de interés general de Aragón, es decir, que cuentan con el aval autonómico, rondarían una capacidad informática de 4.000 megavatios, aunque difícilmente podrían ejecutarse, dado que la red eléctrica no tiene cabida para todos.

El problema del suministro eléctrico ya llegó hace tiempo al entorno de Fráncfort, donde se han paralizado temporalmente proyectos en varios polígonos y donde la saturación de la red eléctrica va a retrasar las nuevas conexiones, lo que en la práctica supone un techo al crecimiento del sector. "Cuando los centros de datos se expandieron en Fráncfort yo no percibí una oposición, pero tampoco había un problema de falta de energía. Todavía existían centrales nucleares que generaban la electricidad necesaria y, posteriormente, con las renovables tampoco se produjo una limitación de ese tipo. La limitación ha aparecido ahora: ya no pueden seguir creciendo al mismo ritmo. Es algo relativamente nuevo y tiene algunas similitudes con lo que está sucediendo aquí", concluye Böenisch.