Carmen Susín, consejera de Educación del Gobierno de Aragón: "Ya está el marco de las extraescolares. Si buscan una exención penal, no es aquí"

Su análisis del informe Pisa fue muy duro y anunció la formación de un equipo de expertos para aplicar cambios en el currículo. ¿Por dónde van a empezar?

Son muchos los cambios que hay que afrontar. Los datos del informe Pisa se veían venir, no es ninguna sorpresa, solo había que ver hasta dónde llegaba ese deterioro del sistema educativo. Una medida muy importante es la creación de la Unidad del Dato Educativo, que ya está en marcha. No podemos mantener políticas eternamente sin saber si están funcionando o no. La comunidad educativa nos pide acabar con el exceso de burocracia del profesorado y el trabajo previo está hecho. En los próximos días o semanas empieza a funcionar el equipo que tiene que implementar las medidas de desburocratización de las tareas del profesorado. Tenemos a los equipos directivos de los centros convertidos en gestorías: tienen que firmar contratos, contratar personal, ocuparse del comedor escolar... Vamos a auditar a toda la Administración educativa desde los equipos directivos hasta las direcciones provinciales y las cargas de trabajo que se asumen en el Departamento. A partir de ahí se abordarán las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo necesarias para modernizar la Administración educativa, algo que no se había afrontado hasta ahora. El objetivo es que los equipos directivos se dediquen a lo que saben hacer, implementar los planes de mejora en sus centros, puramente educativos. Otra de las cosas que cercena la Lomloe es la autonomía de los centros, que no permite que los equipos directivos puedan analizar la situación ni hacia dónde dirigir su trabajo. Y otra parte importante es intervenir sobre ese 40% del currículo que se gestiona desde Aragón.

El informe Pisa señala el impacto del abuso de las pantallas. Aragón ya decidió prohibir los móviles, ¿prevé tomar alguna otra decisión en este ámbito?

Ya se prohibió el uso individual de las pantallas en los centros. Pero si en algún sitio está controlada la tecnología es en el aula. Eso es lo que menos nos tiene que preocupar. Tenemos una generación que sí o sí es digital, así que tenemos que aprender a usar las tecnologías desde el punto de vista ético. Pero creo que el informe Pisa es un punto de inflexión que nos debe hacer reflexionar a todos. La educación no es un juguete de la izquierda. Es importante que los profesores estén bien formados y pagados y responder a sus demandas, pero el centro debe ser el aprendizaje del alumno. Quiero hacer también ese llamamiento a las familias, porque si desde la puerta del colegio hacia casa el niño está siete horas con un móvil en la mano, eso ya no es responsabilidad de Educación, es responsabilidad de las familias. Esto no es ningún ataque a las familias, todos tenemos hijos y sabemos lo complicado que es. Es una llamada a la reflexión por esta caída en picado del sistema académico español.

Entendiendo que una de las alternativas pasa por aumentar las horas lectivas de Matemáticas y, ante la habitual falta de profesores en esta materia, ¿tiene algún plan previsto?

Los profesionales con esa formación científica tienen una alta demanda en el mercado laboral y por eso nos encontramos con ese déficit de profesionales. Pero lo que tenemos que hacer es mejorar la formación del profesorado, invertir más esfuerzo en formar a los profesores en Didáctica de las Matemáticas o en Didáctica de las Lenguas, para que sepan enseñar bien las Matemáticas a sus alumnos y profundicen la mejora de su formación para impartir las clases.

La consejera Susín, antes de la entrevista con este diario. / Jaime Galindo

Ha sido muy crítica con el Gobierno de Sánchez y con la exministra de Educación, Pilar Alegría. ¿Qué parte de autocrítica asume el Gobierno de Jorge Azcón, que lleva en el Pignatelli tres años?

El informe Pisa se hizo entre abril y mayo de 2025. Cuando Azcón llegó al Pignatelli el curso 2023-2024 ya estaba lanzado. Realmente, es un curso escolar la parte que podría tener de responsabilidad este Gobierno. Podemos asumir la responsabilidad de un año, sin problema, pero este declive viene desde 2015. Las máximas notas de Pisa en Aragón se obtuvieron con un Gobierno del PP en Aragón y en España. Y con una ley del PP.

Desde el PSOE y el Ministerio de Educación han denunciado que no se han gastado todos los fondos que recibió la consejería para refuerzos escolares. ¿Qué responde?

Que parece que todas las ministras portavoces de Pedro Sánchez tienen la mala costumbre de mentir. Los fondos que se ingresaron a la comunidad en noviembre del 2024, su ejecución se acabó hace una semana. El 31 de agosto de 2026. Y se justificarán de aquí al 30 de noviembre. Y se van a justificar el 100%. Así que lo único que puedo pedir a Pilar Alegría y la ministra es que no mientan. Si con esos fondos tenemos que reforzar el desastre de Pisa... Necesitaríamos muchos años.

¿Qué previsiones tiene para las cuentas de Educación en el próximo Presupuesto de Aragón?

Estamos todavía trabajando.

La concertación del Bachillerato estaba prevista en el programa del PP, la aprobó el Gobierno en funciones y la tumbó la Justicia. ¿La aprobarán el curso que viene con las mismas condiciones?

El objetivo es que el Bachillerato concertado empiece en el curso 2027-2028. Hemos iniciado el decreto de Educación concertada porque Aragón no tenía un decreto propio. Y vamos a afrontar la normativa ya sin parar para que esté el próximo curso.

¿Mantendrá el fondo de la norma? Fue muy criticada la concertación del Bachillerato al haber muchas plazas públicas vacantes.

El objetivo siempre ha sido garantizar la libertad de las familias en la elección del colegio de sus hijos y en este caso, en el centro en el cursan la ESO, poder hacer Bachiller.

¿Lo ha sentido como una espina clavada empezar este primer curso como consejera sin cumplir esa promesa del partido?

(Titubea) Espina tampoco. Las cosas si se pueden hacer, se hacen. Y si no, no. Y se hacen bien. Los plazos no siempre son los que uno desea, pero el objetivo es hacerlo y dar cumplimiento a nuestro compromiso de dar libertad a las familias.

Han hecho una normativa transitoria para afrontar el problema de las actividades extraescolares y las responsabilidades que asumen los docentes en esas salidas. ¿Habrá una normativa definitiva para este curso? Hay centros que mantienen la suspensión de actividades fuera del aula.

El debate sobre la regulación de las actividades complementarias y extraescolares es muy viejo. No es nuevo. En Aragón se recrudeció después de conocerse que hay dos profesores imputados por negligencia en el caso del IES Ítaca y yo desde el primer momento dije que tenía la mano tendida y pedí un debate honesto. Entendemos que es una preocupación de los profesores porque es una responsabilidad sacar a un alumno del centro, y entendiéndolo, quisimos dar respuesta. Se ha articulado a través de unas instrucciones de inicio de curso, que son competencia exclusiva de la Administración educativa, pero en aras a ese debate honesto y esa mano tendida quisimos que todos los actores participaran: sindicatos, padres, asociaciones de directores, inspectores y direcciones provinciales. Todo el mundo hizo sus aportaciones, hicimos un borrador y, el que quiso, volvió a hacer aportaciones. Muchas de ellas se han recogido y las que no, se han explicado. Vamos a ver cómo funcionan esas instrucciones y, con esa experiencia, afrontaremos la regulación normativa. Dicho esto: la comunidad educativa nos pedía un entorno seguro para la gestión de las actividades extraescolares. Hay muchos centros que hace años que no hacen este tipo de actividades porque es una responsabilidad que los profesores no quieren asumir y es una decisión respetable y comprensible. Lo que se pedía era una entorno de seguridad jurídica y es lo que se ha dado. Se ha puesto en duda que los profesores tuvieran cubierta la responsabilidad patrimonial. Y es falso. Cualquier funcionario en el ejercicio de sus funciones está cubierto en su responsabilidad patrimonial por la Administración. Se pedía asistencia jurídica letrada y todos los funcionarios tienen derecho a ella. En el caso del Ítaca lo que se produjo fue un choque de intereses. Si la Administración ha reconocido ya la responsabilidad patrimonial por negligencia, no puede poner asistencia jurídica letrada a los funcionarios porque se está contradiciendo a sí misma en un juicio penal. Pero, de entrada, todos los funcionarios tienen derecho a esa asistencia letrada. Y eso se ha puesto negro sobre blanco en esa norma. Si el debate ahora pretende dirigirse hacia una negociación de condiciones laborales, ese no es el debate. Esta norma es de carácter técnico. Si algún portavoz parlamentario de la izquierda pide una exención penal, de forma irresponsable, tendrá que ir al Congreso de los Diputados a través de su propio diputado. O tendrán que decírselo a Pedro Sánchez, que es la única persona que conozco que modifica ad hoc el Código Penal. El debate tiene que ser honesto. Si se quiere un marco jurídico, ya está. Vamos a darle forma de norma. Si hablamos de condiciones laborales del profesorado o de exenciones penales, eso no es aquí.

La consejera de Educación, Carmen Susín, durante la entrevista con este diario. / Jaime Galindo

¿Cuáles serán sus prioridades en infraestructuras?

Lo que nos hemos encontrado es que, durante años, solo se ha hecho obra nueva, pero se ha planificado de forma incompleta y de ahí las demandas de los barrios de Zaragoza porque hay que ampliar los centros para dar continuidad a las vías educativas. Y por otro lado tenemos un sistema de infraestructuras educativas absolutamente obsoleto. Durante décadas no se ha invertido en el mantenimiento y actualización de los centros. Hay cuestiones prioritarias: afrontar las obras de ampliación en los barrios con más demanda y responder a la obsolescencia de las infraestructuras. Y ahí entra el tema del calor. No tenemos un inventario de las condiciones en que están los centros y ese trabajo está planificado. Otra cuestión es la obsolescencia de los sistemas eléctricos y de seguridad de incendios. Cuando llegué a Bienestar Social me encontré las residencias sin sistemas de incendios. Aquí, también. Hemos hecho un plan de contingencia para revisar esas instalaciones. Y cuando pusimos en marcha el plan Aulas que respiran con medidas urgentes de climatización, a los centros les pedimos los boletines de industria actualizados y eso ha revelado todavía más problemas. Vimos cómo muchos padres habían comprado ventiladores y luego no podían enchufarlos. Hay que afrontar la obsolescencia de los centros, con la climatización y la adaptación al calor y finalizar todas las cuestiones que se planificaron mal.

¿Qué va a pasar con los fondos del ministerio para la climatización de los centros en los que el Gobierno de Aragón se abstuvo?

La consejera de Economía se abstuvo pero los fondos no han estado en riesgo en ningún momento. No nos opusimos. Esto fue una salida rápida del ministerio para cubrir una mentira de Pilar Alegría y lo justificó como un problema de salud pública. Lo que dijo la consejera de Economía de Aragón es que, si es un problema de salud pública, lo es para los alumnos de la escuela pública y para los de la concertada. La ministra practicó la demagogia sin explicar el fondo del asunto. De momento, tienen que llegar los fondos y, cuando lleguen, definiremos cómo los usamos.

"Tenemos unas infraestructuras educativas absolutamente obsoletas" Carmen Susín — Consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la DGA

¿Qué harán con la gratuidad de cero a tres años, que también prometió el anterior Gobierno?

La gratuidad es un compromiso del Gobierno de Jorge Azcón a la que se dará cumplimiento. Pero hay un proyecto de real decreto del Gobierno de España que reduce un 50% las plazas que tiene no solo Aragón sino toda España. Si se aprueba, las condiciones han cambiado: necesitaremos el doble de infraestructuras y de personal. Así que queda parado a expensas de las decisiones que tome el Gobierno de España. Una vez más Pedro Sánchez invita y las comunidades pagan. El titular de Pedro Sánchez no es gratis.

¿Qué planes tiene para impulsar la formación universitaria?

Hemos escuchado a la rectora que los dobles grados resultan mucho más atractivos para los estudiantes e iremos trabajando la demanda, adaptándola a las necesidades del mercado y garantizando una formación de calidad.

Se despidió de la consejería de Bienestar Social, que ahora está en manos del consejero Nolasco, que fue muy crítico con su gestión. ¿Cómo fue el traspaso de poderes y cómo valora su política actual?

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No tengo que hacer ninguna valoración, mi responsabilidad ahora es la Educación, la Ciencia y la Universidad aragonesa y eso es lo que me ocupa y me preocupa.